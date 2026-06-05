Tarr Zoltán visszavonta a Mága Zoltán-féle Novo Studium Kft. félmilliárd forintos NKA-támogatását

„A napokban kiderült, hogy több alkotó is volt, akiket azért támogatott a leköszönt kormány, hogy a saját választási kampányát segítse ezzel. A Novo Studium Kft. az egyik ilyen. A Mága Zoltán vezetésével működő kft. több mint 500 millió forintot kapott, amelynek az elszámolásából, beszámolóiból és magából a pályázati anyagból is világosan kiderül, hogy a pályázat, illetve a támogatás egyetlen célja a Fidesz–KDNP kampányának a segítése volt.”

Ezzel a felvezetéssel jelentette be a közösségi médiában publikált videójában Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy jóváhagyta a szóban forgó félmilliárd forint visszavonását. Tarr arról is beszélt, hogy mindenki, aki hasonló támogatást kapott, és úgy sejti, hogy hasonló célokból kapta, utalja vissza az összegeket, addig, amíg ezt kamatmentesen megteheti. Ha nem teszik, a miniszter szerint intézkedni fognak a források visszaszerzéséről. „Fontos, hogy egyszer és mindenkorra mindenki megértse, hogy a közpénznek a köz javát kell szolgálnia” – írta a videóhoz mellékelt szövegben Tarr.

Tarr Zoltán Fotó: Bankó Gábor/444

Mint korábban kiderült, a hegedűs Mága Zoltán turnézásra, külföldi fellépésekre és a szokásos újévi arénás koncertjeire csak 2022 és 2026 között összességében közel 3,3 milliárd forintot kapott csak a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Ezen belül a tavaly szeptemberben alapított Novo Studium Kft. az NKA-tól jutott több mint 500 millióhoz egy pályázattal, ezt a pénzt veszi vissza most a minisztérium. A vállalkozásnak papíron nincs köze Mága Zoltánhoz, ám a Telex és a Népszava több személyi kapcsolatot is feltárt Auer Éva, a cég tulajdonosa és a prímás között.

Az „Országos közösségi és jótékonysági koncertsorozat a nemzeti összetartozásért és a 2026-os választások sikeréért” címet viselő, Hankó Balázs miniszternek címzett pályázati szöveg nem titkolta, mire kell a pénz. A dokumentum szerint „a 2026-os választások tétje történelmi”, ezért „a kultúra és a közösség ereje stratégiai jelentőségű”. A pályázat azt is állította, hogy „a baloldal tudatosan próbálja megnyerni magának a művésztársadalmat”, és ha „nem lépünk időben, művészeinket az ellenzék saját céljaira állítja”.

Erre hivatkozva vetették fel egy országos koncertsorozat megszervezését, amelynek célja a „magyar vidék – különösen a hátrányos helyzetű térségek és falvak – megszólítása és megerősítése közösségi élményeken keresztül” volt.