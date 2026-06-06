Finomhangoltak a balatoni vasúti menetrenden

A MÁV „finomhangolt” menetrenddel készül a balatoni nyárra – jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán.

Például az északi parton a Kék Hullám InterCityk egységesen Budapest és Tapolca között járnak majd.

A déli part felé továbbra is kétóránként indulnak a Balaton InterCityk Keszthelyre, étkezőkocsival.

A Tópart járatok FLIRT motorvonatokkal, expresszvonatként közlekednek.

A vidéki közvetlen kapcsolatok idén is megmaradnak: az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl több nagyvárosából közvetlen járatokkal lehet eljutni a Balatonhoz. Tavaly közel negyedmillió utas választotta ezeket a vonatokat – írja Hegyi Zsolt.

A kerékpárosok számára továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy váltása, ugyanakkor számos járaton jelentős biciklis kapacitás áll rendelkezésre. A gyorsabb beszállást több állomáson és egyes vonatokon diákmunkások is segítik majd.

A nyári menetrend adatai folyamatosan kerülnek be az elektronikus rendszerekbe, így az elkövetkező napokban a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetővé válnak.