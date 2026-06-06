Orbán Schmidt Máriával és Orbán Gáspárral nézett meccset

POLITIKA

Pénteken a finnek ellen játszott barátságos meccset a világbajnokságról lemaradó magyar válogatott (és nyert 2-1-re). A meccset megtekintette - a belvárosi tüntetést kiszervező - Orbán Viktor is, de akárcsak a Bajnokok Ligája-döntőjében, már most sem a dísztribünről. De azért páholyból, Schmidt Mária társaságában.

Családi program volt, ott ült a páholyban Orbán Gáspár és Orbán Sára is.

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