Trump már abban van, hogy ő soha nem mondta, hogy nem kezd új háborúkat

Donald Trump az iráni háborút védve azt állította az NBC vasárnapi interjújában, hogy ő soha nem ígért korábban olyasmit, hogy nem kezd új háborúkat - bár az nem teljesen világos, hogy ezt miért tagadta, hiszen azon kívül, hogy elég sok videó van a kampánybeszédeiről, amelyekben pontosan ezt állította, ugyanebben az interjúban azt is közölte, hogy az iráni háború valójában nem is háború, tehát a szerinte soha el nem hangzó ígéretét nem is szeghette meg.

Trumppal Kristen Welker készített interjút az NBC Meet the Press című műsorában, és ennek egy nagyobb blokkja Iránról és a (Trump szerint nem is létező) háborúról szólt, aminek a befejezésével kapcsolatban egyre nagyobb a nyomás az amerikai elnökön.

„Először is, nem garantáltam, hogy nem lesz háború. Miért építettem volna fel különben a világ legerősebb hadseregét?”

– mondta a műsorban Trump, azt állítva, hogy az amerikai hadsereg is neki köszönhető, szerinte ugyanis ő egy szörnyű hadsereget örökölt. „Nem volt felszerelésünk. Semmink sem volt. Egy hatalmas hadsereget építettem. Amikor azt mondod, hogy megígértem, nem ígértem semmit” - fejtegette a műsorvezetőnek, majd áttért arra, hogy az iráni konfliktus - szemben például Vietnámmal, amit „hülye emberek csináltak” - csak néhány hónapról szól, különben is, az iráni fenyegetés mostanra nagyrészt már meg is szűnt, csak még azt kell megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson.

„Különben felrobbantanak benneteket. Nem lesz Kristen. Nem lesz NBC. Nem lesz »Meet the Press«.”

Az amerikai elnök végül azt is tagadta, hogy az Egyesült Államok háborúban állna Iránnal, azt mondta Welkernek, hogy nem tekinti a jelenlegi helyzetet háborúnak. Csak Putyinnak az Ukrajna elleni orosz invázióra kitalált „különleges katonai művelet” formuláját nem vette még át szó szerint.

Trump egyik állandó állítása volt egyébként az elnökválasztási kampányban, hogy ő már az első ciklusában sem indított egyetlen háborút sem, és a háborús héjákat ki fogja űzni az adminisztrációból. Ezt ígérte a második megválasztása utánra is, még a 2024-es győzelmi beszédében is, melyben így fogalmazott: