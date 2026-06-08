Az oroszok által nagy erőkkel fúrt Nikol Pasinján miniszterelnök pártja nyerte az örmény választást

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök a szavazatok nagyjából 20 százalékának összeszámolása után bejelentette, hogy pártja „történelmi győzelmet” aratott a választáson. A részeredmények alapján a Polgári Szerződés nevű kormánypárt 54, az oroszbarát Erős Örményország pedig 23,5 százalékot szerezhet. A végeredmény későbbre várható.

Az extravagáns közösségi médiás jelenlétéről is ismert Pasinján 2018 óta kormányozza Örményországot, győzelmével a harmadik ciklusát kezdheti meg. A részeredmények publikálása után azt mondta, kormányával tovább haladnak a demokratikus reformok útján, a munkában pedig az Európai Unió lesz a legfőbb partnerük.

Nikol Pasinján Fotó: KAREN MINASYAN/AFP

A választás kulcskérdése Örményország és Oroszország viszonya volt. A posztszovjet kaukázusi ország politikai irányvonalával kapcsolatos viták miatt az utóbbi időszakban megromlott a viszony a két ország között. Oroszország az örmények nyugati közeledését követően importtilalmat vezetett be az örmény virágokra és több élelmiszeripari termékre. Pasinján bukása annyira fontos volt az oroszoknak, hogy Vlagyimir Putyin elnök többször is megszólalt a témában, még az ukrajnai háborúra tett utalással is fenyegetőzött.

A választás előtti napon hat oroszbarát jelöltet vettek őrizetbe az örmény hatóságok. Az intézkedések okát nem közölték, csak azt, hogy az érintettek az Erős Örményország pártj jelöltjei.

A pártot Szamvel Karapetján oroszbarát oligarcha vezeti, aki azért van házi őrizetben, mert Pasinján kormányának megdöntésére szólított fel. Az ellene felhozott vádakat politikailag motiváltnak tartó Karapetján hatósági kísérettel mehetett el szavazni. Az urnánál azt nyilatkozta, hogy az örmények jó döntést hoznak majd, és az országnak végre legitim kormánya lesz.

Az örmény választás tétjéről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Politico)