Dobj el mindent, új videót posztolt az örmény miniszterelnök!!4!4!

A közösségi médiában a politikusoknak már nem elég a poltikai üzenetekről kommunikálni, influenszerként kell viselkedniük, próbálnak is alkalmazkodni az új trendekhez. Íme néhány példa arra, hogyan igyekeznek – kommunikációs csapataik segítségével – kitűnni a közösségi média tartalomcunamijából:
De nekik mindannyiuknak rá kell kapcsolniuk, ha fel akarnak zárkózni Nikol Pasinjan örmény miniszterelnökhöz, aki egészen igéző videókat posztol.
Ha volt is olyan fiatal a közösségi oldalakon, aki ellen tudott állni az ötvenes stricinek, egészen biztos, hogy a Wing Tsun Kung Fu-t művelő Simicskónak és a bábozó Takács Péternek nem fog tudni ellenállni.
A brain rot jött a rizz után. Érti, aki érti.
Dolgozik a miniszterelnök kommunikációs stábja.
Az unboxing videók soha nem mennek ki a divatból, időről időre mégis felpörgeti őket egy-egy trend – most éppen a Labubuk. De miért imádjuk őket?
Nikol Pasinján azt üzente a katolikosznak, hogy hancúrozzon inkább a nagybátyja feleségével.
Nikol Pasinján szerint katolikosz eltitkolt gyereke lehet.
A karabahi örményeket szinte az utolsó emberig elzavarták, de az kérdéses, hogy Azerbajdzsán megelégszik-e fényes győzelmével, vagy ellenfele eredeti területéből is kiharapna egy darabot. Az azerieket az oroszok berzenkedése épp nem érdekli, az esetleges nyugati szankciók viszont elgondolkodtathatnák őket.
A hétvégén még csak egy nyilatkozatot írtak alá arról, hogy mindenki jó fej lesz a térségben, ez önmagában kevés a Nobel-békedíjhoz. Az amerikai érdekek érvényesítésében viszont nagyot lépett előre az elnök.