Másmilyen vezetési stílust akar az egészségügyi miniszter a Szent Imre Kórházban, távozik a főigazgató

Egészségügy

Távozik posztjáról a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, Bedros J. Róbert.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn arról posztolt, hogy a kórházban tapasztalható problémákról tárgyalt két osztályvezető főorvossal, Járai Zoltánnal és Kerkovics Andrással. Azt írta, a kórházban komoly működési zavarok voltak – például a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája, és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása.

„A fenti okokból is indokolt az intézmény élén a vezetőváltás, valamint egy új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása” – közölte Hegedűs. Bedros vezetési stílusára korábban a 444-nek is panaszkodtak a dolgozók, a vezetés perrel fenyegetett.

A miniszter szerint a kórház honlapján megjelent közleményből látszik, hogy a vezetőváltás szükségességével az eddigi főigazgató is egyetért, aki délután bejelentette a nyugdíjba vonulását. A közleményben viszont azt állítják, Bedros már korábban eldöntötte, hogy július 1-ével nyugdíjba vonul, a folyamatot hónapokkal korábban elindította. Bedros 5 éven át volt miniszterelnöki megbízott, aki a tervezett szuperkórház létrehozását irányította, amiből nem lett semmi.

Hegedűs bejelentette, hétfőtől Járai Zoltán lesz a kórház megbízott igazgatója, az orvosigazgató pedig Kerkovits András lesz. Nekik át kell világítaniuk az eddigi működést, és feltárni a hibákat.

Egészségügy Hegedűs Zsolt vezetőváltás főigazgató kórházigazgató bedros j róbert szent imre kórház
Kapcsolódó cikkek

A Magyar Orvosi Kamara főtitkára megerősítette, hogy több sürgősségi orvos felmondott a Szent Imrében

Miközben a hivatalos kommunikáció szerint a betegellátás zavartalan a Szent Imre kórházban, Svéd Tamás posztja szerint a valóság mást mutat.

Windisch Judit
Egészségügy

A Szent Imre kórház vezetősége feljelenti az újságokat, amik sértő megnyilvánulásokat jelentettek meg a kórházról

Innen mondott fel a múlt héten hat aneszteziológus.

Horváth Bence
Egészségügy

Az egészségügyi államtitkár sem tudja, lesz-e szuperkórház, de Kocsis Máté felesége és a Megafon vezetője már onnan kap fizetést

A terület üresen áll, egy apró gödröt sem ástak még ott, de többen évek óta kapnak havi rendszerességgel fizetést a kórházberuházás projektfelelősétől.

Mészáros Juli
PÉNZ

Megalázott emberek menekülnek a Szent Imre kórházból

Mindenütt nehéz a magyar egészségügyben, de a Szent Imrében nemcsak az általános problémák okoznak gondot, hanem az is, hogy a főigazgató gyakran megalázza a beosztottjait.

Magyari Péter
Egészségügy

Szembemegy a jogszabályokkal, ahogy a Szent Imre Kórház megoldotta a sürgősségi ellátás problémáit

A Szent Imre Kórház engedélyt kaphatott arra, hogy belgyógyászokból papíron sürgősségi szakorvos váljék. Magyarországon a betegbiztonság kérdése fel sem merül, abból főzünk, amink van. Ma belgyógyász lesz sürgősségi orvos, holnap a sebész lesz kardiológus.

Kunetz Zsombor
Egészségügy