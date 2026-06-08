Másmilyen vezetési stílust akar az egészségügyi miniszter a Szent Imre Kórházban, távozik a főigazgató

Távozik posztjáról a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, Bedros J. Róbert.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn arról posztolt, hogy a kórházban tapasztalható problémákról tárgyalt két osztályvezető főorvossal, Járai Zoltánnal és Kerkovics Andrással. Azt írta, a kórházban komoly működési zavarok voltak – például a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája, és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása.

„A fenti okokból is indokolt az intézmény élén a vezetőváltás, valamint egy új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása” – közölte Hegedűs. Bedros vezetési stílusára korábban a 444-nek is panaszkodtak a dolgozók, a vezetés perrel fenyegetett.

A miniszter szerint a kórház honlapján megjelent közleményből látszik, hogy a vezetőváltás szükségességével az eddigi főigazgató is egyetért, aki délután bejelentette a nyugdíjba vonulását. A közleményben viszont azt állítják, Bedros már korábban eldöntötte, hogy július 1-ével nyugdíjba vonul, a folyamatot hónapokkal korábban elindította. Bedros 5 éven át volt miniszterelnöki megbízott, aki a tervezett szuperkórház létrehozását irányította, amiből nem lett semmi.

Hegedűs bejelentette, hétfőtől Járai Zoltán lesz a kórház megbízott igazgatója, az orvosigazgató pedig Kerkovits András lesz. Nekik át kell világítaniuk az eddigi működést, és feltárni a hibákat.