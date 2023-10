Az egészségügyi államtitkár sem tudja, lesz-e szuperkórház, de Kocsis Máté felesége és a Megafon vezetője már onnan kap fizetést

2017-ben harangozta be a kormány, hogy az M1-M7-es autópályák bevezető szakasza és a 7-es, balatoni főút közötti öt futballpályányi területen szuperkórházat építenek 1200 ággyal. A terület azóta is üres, a 24.hu pedig azt írja, Takács Péter egészségügyi államtitkár a napokban elismerte, hogy semmi nem történt azóta a kórház építésének ügyében, és azt sem tudta megmondani, valaha elkészül-e a kórház.

Szerinte, ha a gazdasági helyzet engedi, akkor vágnak majd bele az építkezésbe, illetve elmondta, hogy van egy B-terv: Ha nem jöhet össze a kórház, „akkor a mostani ellátórendszert optimalizáljuk úgy, hogy megfelelő ellátási színvonalat tudjon a lakosságnak biztosítani”.

Ahogy a 24.hu is írja, a rossz gazdasági körülmények viszont láthatóan nem érintik a kórházberuházás projektfelelősét, a 2018-ban alapított DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt-t. Igaz, Bedros J. Róbert elmondta, hogy tavaly még 30 embert alkalmaztak, ma már csak nyolcat, de a Magyar Nemzetnek szeptemberben arról is beszélt, hogy az állami cég alapítása óta nyolcmilliárd forintot használt fel, ebben benne vannak az eddig elkészült tervekért kifizetett összegek is. A társaság igazgatóságának egyébként megalapítása óta tagja Kocsis Máté felesége, aki 2018 óta bruttó 550 ezer forint fizetést vesz fel havonta a cég által közzétett adatok alapján. Kocsisné Márkus Szilvia kinevezése óta bruttó 34 millió forintot keresett az el sem kezdett kórházépítést irányító társaságnál.

Szinten a megalapítása óta foglalkoztatja a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. a kormánypárti Megafon Központ vezetőjét és tulajdonosát, aki előbb felügyelőbizottsági tagként, majd immár elnökként kap fizetést. Tagi megbízatásáért bruttó 350 ezer forintot vett fel havonta, elnöki posztján pedig havonta bruttó 450 ezret kap. A 24.hu azt írja, Kovács István Gergely, aki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója is, 2018-as kinevezése óta bruttó 24 millió forintnál is több fizetést vett fel az egyelőre kétséges megvalósítású kórház projektcégétől.

Az eredeti tervek szerint 2023-ra kellett volna elkészülnie, 2020-ban már 2026-ra ígérték a dél-budai szuperkórház felépítését.