Ukrán dróncsapás ért egy személyvonatot a Krímben

A Moszkva-Szimferopol útvonalon közlekedő személyvonat mozdonyát érte ukrán dróncsapás, az előzetes információk szerint egy ember meghalt, egy pedig megsebesült – közölte Szergej Akszjonov, az Ukrajnától elcsatolt Krím vezetője hétfőn. A Krímben közlekedő összes személyvonatot evakuálták, további nyolc szerelvényt megállítottak.

Dróntámadás érte a Krasznodari területen lévő Novorosszijszk kikötővárost is, egy átrakodókomplexum területén tűz ütött ki. Andrej Kravcsenko polgármester tájékoztatása szerint a Gelendzsik felé vezető utat ideiglenesen lezárták. A luhanszki régióban lévő Liszicsanszkban vasárnap éjjel megsebesült egy 14 és egy 15 éves fiatal.

Hétfőre virradóra felfüggesztették a járatok fogadását és indítását két moszkvai repülőtéren, valamint Jaroszlavlban, Kalugában, Nyizsnyij Novgorodban, Krasznodarban, Volgográdban és Szaratovban. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg 14 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött. (MTI)