A pályára zuhant egy kamera a debreceni stadionban a magyar-kazah meccsen

A pályára zuhant, az oldalvonal közelében álló egyik operatőrtől nem messze csapódott a földbe egy kamera kedd este a magyar-kazah barátságos válogatott meccsen a debreceni Nagyerdei stadionban. A Redditen azt írják: „füstölni, majd lángolni kezdett és pár másodpercen belül elszakadt a felfüggesztéshez használt drót”.

Az eset a meccs első félidejében történt, a pályának a részén szerencsére pont nem tartózkodott játékos, és a partjelző is odébb állt.

A közmédia meccset közvetítő sportcsatornáján, az M4-en is bemondták, hogy kamera zuhant a pályára. A meccsen ivószünetet tartottak.