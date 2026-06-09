A Tisza Párt már idén felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelését

A kormány felülvizsgálja a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amit sok szakmai kritika ért az elmúlt években – ezt Lannert Judit oktatási és gyerekügyi miniszter már pénteken bejelentette, de most két tiszás országgyűlési képviselő, Kapronczai Balázs és Müller Anna képviselői indítványként nyújtott be egy törvényjavaslatot, ami az új rendszer kialakításáig felfüggesztené a jelenlegi rendszert.

A javaslat alapján a mostani tanévben elmarad a pedagógusok teljesítményértékelése, és hatályon kívül helyezik a teljesítményértékelés részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet is.

Osztályterem a bezárt nyíregyházi a Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskolában 2020. március 16-án. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A benyújtók szerint a pedagógusokra vonatkozó általános szabályok alapján a munkáltató a pedagógus illetményét bármikor megnövelheti a teljesítményére figyelemmel, így a rendelet hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, hogy a pedagógus teljesítményét ne lehetne elismerni.