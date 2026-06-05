Lannert Judit: Egy jó értékelési rendszer nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást nyújt

„Az egyik első döntés, amelynek az előkészítését fontosnak tartottam, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének (TÉR) felülvizsgálata” – posztolta a Facebookra Lannert Judit oktatási miniszter azután, hogy a pénteki sajtótájékoztatón bejelentették: a kormány szeptembertől eltörli a jelenlegi értékelési rendszert.

Lannert szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi formája túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. „Ezért megkezdtük a rendszer átfogó felülvizsgálatának előkészítését mind a közoktatás mind a szakképzés területén. Az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztjük” – írta, hozzátéve, hogy a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Szerinte a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

„Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat. Ugyanakkor fontosnak tartom a visszajelzés kultúráját. Mindannyiunknak fontos tudni, miben vagyunk sikeresek, és hol tudunk fejlődni. Egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt”

– fogalmazott. Bejegyzését azzal zárta, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, és közösen alakítják ki az új rendszert.

Lannert korábban bejelentett már változásokat az oktatás területén, egyrészt az iskolaigazgatói pályázatoknál kikérik majd a tantestület véleményét, másrészt létrehoznak egy ifjúsági részvételi csoportot, ahol „a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről – és ahol ez a vélemény valóban számítani fog.”