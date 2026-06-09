Óriási meglepetést okozott az infláció májusban, lassult az áremelkedés üteme

Az elemzők várakozásától jócskán eltérően alakult májusban az infláció: a fogyasztói árak a KSH tájékoztatása szerint csak 1,8 százalékkal nőttek, vagyis lassult az áremelkedés dinamikája az áprilisi 2,1 százalékos infláció után. Havi alapon nem változtak a fogyasztói árak. Az éves maginfláció csak 2 százalékos, az éves nyugdíjasinfláció mindössze 1,5 százalékos volt.
A KSH jelentéséből kiderül, hogy éves összevetésben
A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,1, a motorkerékpárok 6,9, a szobabútorok 3,8 és a használt személygépkocsik 3,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5 százalékkal drágultak, a tankolás 2 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.
Havi alapon az infláció stagnált, ezen belül az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal (vendéglátás nélkül 0,6 százalékkal) csökkent, a szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, a háztartási energia ára 0,8 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,1 százalékkal mérséklődött, a szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, az üzemanyagárak az árszabályozás miatt stagnáltak, míg a ruházkodási cikkek 0,8 százalékkal többe kerültek, mint áprilisban.
A friss adat azt jelenti, hogy az elemzők által várt inflációs nyomás még mindig nem érkezett meg a magyar gazdaságba, írja a Portfólió. A legnagyobb meglepetést a lap szerint talán az élelmiszerárak csökkenése okozta, az ugyanis éppen ellentétes az elemzők által várt gyorsuló dinamikával. az első termés megérkezése miatt ugyanis a szakértők általános várakozás a szezonális élelmiszer-drágulás volt.