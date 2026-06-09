Óriási meglepetést okozott az infláció májusban, lassult az áremelkedés üteme

Az elemzők várakozásától jócskán eltérően alakult májusban az infláció: a fogyasztói árak a KSH tájékoztatása szerint csak 1,8 százalékkal nőttek, vagyis lassult az áremelkedés dinamikája az áprilisi 2,1 százalékos infláció után. Havi alapon nem változtak a fogyasztói árak. Az éves maginfláció csak 2 százalékos, az éves nyugdíjasinfláció mindössze 1,5 százalékos volt.

A KSH jelentéséből kiderül, hogy éves összevetésben

az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt, de a vendéglátás nélkül 2,1 százalékkal csökkent. Ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 9,2, a büféáruké 7,0, a munkahelyi előfizetéses menüé 6,2, a cukorka, mézé 5,8, az éttermi étkezésé 5,7 és a friss hazai és déligyümölcsé 4,5 százalékkal nőtt, a húskonzerv ára 29,5, a vaj, vajkrémé 11,1, a sertéshúsé 10,1, a sajté 9,4, a száraztésztáé 7,2, a tejé 6,3, a burgonyáé 2,6 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a külföldi üdülés 15,6, a teherszállítás 10,5, a sport, múzeumi belépők, valamint a járműjavítás, -karbantartás 8,0-8,0, a testápolási szolgáltatás 7,8, a belföldi üdülés 5,2 százalékkal került többe.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruk ára 4,1 százalékkal nőtt.

A háztartási energiáért 2 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,1, a motorkerékpárok 6,9, a szobabútorok 3,8 és a használt személygépkocsik 3,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5 százalékkal drágultak, a tankolás 2 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.

Havi alapon az infláció stagnált, ezen belül az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal (vendéglátás nélkül 0,6 százalékkal) csökkent, a szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, a háztartási energia ára 0,8 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,1 százalékkal mérséklődött, a szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, az üzemanyagárak az árszabályozás miatt stagnáltak, míg a ruházkodási cikkek 0,8 százalékkal többe kerültek, mint áprilisban.

A friss adat azt jelenti, hogy az elemzők által várt inflációs nyomás még mindig nem érkezett meg a magyar gazdaságba, írja a Portfólió. A legnagyobb meglepetést a lap szerint talán az élelmiszerárak csökkenése okozta, az ugyanis éppen ellentétes az elemzők által várt gyorsuló dinamikával. az első termés megérkezése miatt ugyanis a szakértők általános várakozás a szezonális élelmiszer-drágulás volt.