Még jobban indul a foci-vb: a szomáliai játékvezető után az iráni szurkolókat is elkezdték szívatni

Néhány órával azután, hogy kiderült, nem lehet ott a világbajnokságon a legjobb afrikai játékvezető – a szomáliai Omar Artannak hiába intéztek diplomata útlevelet, mivel az országa rajta van az USA bevándorlási feketelistáján, nem engedték belépni a miami reptéren –, az Iráni Labdarúgó Szövetség jelentett be egy elég méltatlan esetet. A szervezet szerint a világbajnokság kezdete előtt néhány nappal visszavonták a szurkolóiknak kiosztott jegyeket, írja a Reuters.

Fotó: SIVARAM VENKITASUBRAMANIAN/NurPhoto via AFP

A FIFA szabályai értelmében minden, a vb-re kijutott ország szövetsége megkapta a belépőjegyek 8 százalékát a saját mérkőzéseire, amiket a saját szabályaik szerint oszthatnak szét. Ezeket az irániaknak adott belépőket érvénytelenítették most a világbajnokság szervezői. Holott az iráni szövetség, az FFIRI azokat már elkezdte értékesíteni, így számos szurkolójuk már túl van az amerikai utazáshoz és meccslátogatáshoz szükséges előkészületeken.

„Az iráni szurkolók megfosztása a törvényes és hivatalos jegyelosztástól ellentétes a nemzetközi versenyeket szabályozó szellemmel és a részt vevő országok közötti egyenlőség elvével. Ez a fejlemény komoly kérdéseket vet fel a nem sport jellegű és politikai megfontolások beavatkozásával kapcsolatban a világ legnagyobb labdarúgó-eseményének szervezésében” – áll az FFIRI közleményében.

A világbajnokság csütörtökön kezdődik, Irán az első két G csoportbeli mérkőzését Los Angelesben játssza, június 15-én Új-Zéland, június 21-én Belgium ellen, majd június 26-án Seattle-ben Egyiptommal csap össze. A dolgok mostani állása szerint iráni szurkolók nélkül.