Nyílt pályázaton keresi a Miniszterelnökség a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új vezetőjét

A miniszterelnök, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára hétfő este mentette fel a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. Ezután kedden Ruff Bálint nyílt pályázatot hirdetett a KEHI elnöki tisztségének betöltésére. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el.

A kormány a váltást azzal indokolta, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.

„Ez nem a véletlen műve. Sem a Hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat — a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig — rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett.”

A Tisza-kormány tervei szerint a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a „kiskapuknak” a bezárása, amiken eddig a közpénz kifolyt.

A pályázati felhívásban ismertetik, a kormány elkötelezett a közpénzek védelme és a korrupció elleni határozott fellépés mellett, s ennek egyik kulcsa egy erős, független és szakmailag felkészült Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, ezért kiemelt jelentőségű, hogy a hivatal élére a lehető legkiválóbb szakembert találják meg, olyan vezetőt, aki hitelesen és eredményesen képes fellépni a közvagyont károsító visszaélésekkel szemben.

A pályázati feltételek között szerepel a magyar állampolgárság, az állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés, valamint a kiemelkedő jogi vagy közgazdasági ismeretek és gyakorlati tapasztalat, legalább öt év vezetői tapasztalat, büntetlen előélet és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent az igazságügyi könyvszakértői, közbeszerzési vagy számvevői szakképesítés, számvevőszéki, ügyészségi/bűnügyi vagy nagy könyvvizsgálói tapasztalat, közvagyon-gazdálkodási és korrupcióellenes szakmai gyakorlat és az igazolható szakmai függetlenség. A pályázatot elektronikus úton június 20-án 14 óráig kell benyújtani.

Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét.

A közpénzek felhasználását ellenőrző KEHI 2022-ben, a negyedik kétharmad után került Rogán Antal propagandaminisztériuma alá. 2024 februárjában Magyar Péter már arról beszélt a Partizánnak adott első interjújában, hogy a hivatalt politikai furkósbotként használják, amikor 2021-ben vizsgálatot indítottak az általa vezetett Diákhitel Központ ellen. Erről Magyar azt állította, hogy a hivatal közvetlenül azután kezdett kutakodni náluk, hogy megromlott a viszonya akkori feleségével, Varga Judittal, majd a Karmelitában visszautasította a válás zökkenőmentessége érdekében felkínált diplomáciai állást. Magyar azt is mondta akkor, hogy miután rendezte a kapcsolatát Varga Judittal, a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül lezárták.