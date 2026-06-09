Magyar Péter felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét

POLITIKA

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét - derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból.

A hivatal elnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal mentette fel a kormányfő.

A közpénzek felhasználását ellenőrző KEHI 2022-ben, a negyedik kétharmad után került az akkoriban kisgömböcként mindent maga alá gyűrő Rogán Antal minisztériuma alá, 2024 februárjában pedig az éppen akkor színre lépő Magyar Péter már arról beszélt a Partizánnak adott első interjújában, hogy a hivatalt politikai furkósbotként használják.

A KEHI még 2021-ben indított vizsgálatot a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központ ellen, erről Magyar az első interjújában azt állította, hogy a hivatal közvetlenül azután kezdett kutakodni náluk, hogy megromlott a viszonya akkori feleségével, Varga Judittal, majd a Karmelitában visszautasította a válás zökkenőmentessége érdekében felkínált diplomáciai állást. Magyar azt is mondta akkor, hogy miután rendezte a kapcsolatát Varga Judittal, a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül lezárták.

Ugyanakkor az Átlátszó 2024 októberében bemutatott egy 2021-es KEHi-jelentést, amiben a vizsgálók megállapították, hogy a Diákhitel Központ az évi 1 milliárdos anyagi ráfordításainak közel felét hirdetés- és reklámköltségekre, illetve tanácsadásra költötte el. Azonban a jelentésben ezeket a kutatásokat, elemzéseket, tanulmányokat túlárazottnak értékelték: ezeknek a „díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással, előfordult, hogy triviális, az interneten számos helyen ingyenesen elérhető megállapításra jutottak”, illetve olyan cégeket kértek fel, amiknek a teljesítési képessége kétséges volt.

A túlárazott szerződésekről nem sokkal korábban már Hadházy Ákos független képviselő is írt: „Sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem csak a propagandasajtót finanszírozó szerződések hasznossága és/vagy ára volt megkérdőjelezhető. Amit láttam, az szerintem a büntetőjogi felelősség kérdését is felvetheti százmilliós nagyságrendű, egyéb szerződéseknél is.” Amire Magyar azzal vádolta Hadházyt, hogy a rogáni propagandával karöltve próbálja megakadályozni a NER és az ellenzék leváltását.

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