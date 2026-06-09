Tiszaújvárosi robbanás: minden sérült hazatérhetett a kórházból

Nagyjából három héttel a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanás után a cég kedden bejelentette: minden sérült munkavállalójuk hazatérhetett a kórházból. A sérültek „otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot”, amiben a cég a gyógyulás teljes időtartama alatt támogatja őket. Két embernél ez a folyamat is véget ért már, ők ismét munkába álltak.

A közlemény szerint a tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így „fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok”. A helyreállítás következő szakaszában folytatják a sérült elemek elbontását, állványozást végeznek, „továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését”.

A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát, zárul a Mol közleménye. A robbanásnak egy halálos áldozata volt, heten súlyosan megsérültek.