Benyújtották a pedagógusok teljesítményértékelését felfüggesztő törvényt

Kedd éjszaka felkerült a parlament honlapjára az a törvényjavaslat (pdf), ami már erre a tanévre is mentességet ad a tanároknak a teljesítményértékeléssel kapcsolatos tennivalók alól. A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ugyanis a kormány szerint az aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, miközben nem ad valós képet a teljesítményükről és nem támogatja a szakmai fejlődésüket.



Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Lannert Judit oktatási miniszter ezután jelentette be a Facebookon, hogy már az idei tanévre szóló, teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget is felfüggesztik. (De hozzátette: ez a változás senkit nem érint hátrányosan, mert a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.)

A felfüggesztésről szóló törvényjavaslatot Kapronczai Balázs, a Tisza parlamenti képviselője és az oktatási tárca államtitkára, illetve a szintén tiszás Müller Anna közösen jegyzik. A tervezet mindössze két érdemi paragrafusból áll: az egyik hatályon kívül helyezi a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 2024-es belügyminiszteri rendeletet, míg a másik azt mondja ki, hogy a 2025/2026-os tanév, illetve nevelési év teljesítményértékelését a munkáltató nem folytatja le. A törvény a kihirdetése másnapján lép hatályba.