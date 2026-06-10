Bíróság elé állították a belfasti késelés gyanúsítottját, Starmer az internetes uszítókat is felelőssé tette a zavargásokért

Emberölési kísérlet miatt bíróság elé állították szerdán Belfastban azt a 30 éves férfit, akit azzal vádolnak, hogy hétfő este életveszélyesen megsebesített egy másik férfit Észak-Belfastban - írja a The Guardian.

Fotó: PAUL FAITH/AFP

A szudáni származású Hadi Alodidot a gyilkossági kísérlet mellett közterületi késbirtoklással és egy másik ember megölésével való fenyegetéssel is megvádolták. Áldozata, Stephen Ogilvie az arcán és a hátán is súlyos sérüléseket szenvedett, a bal szemét pedig elvesztette. A szerdai tárgyaláson Alodid – akinek arab tolmács segített –lemondott a jogi képviseletről. A bíró nem engedélyezte az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését, az ügy tárgyalását pedig július elejére halasztotta.

Mint írtuk, a késes támadásról készült megrázó felvétel kedden futótűzként terjedt a közösségi médiában. A videót Tommy Robinson és több más szélsőjobboldali szereplő is megosztotta, és egymást érték az utcai tiltakozásokra buzdító bejegyzések. A terjesztésbe Elon Musk is beszállt: egyrészt átvette Robinson egyik X-posztját, amely a demonstrációk helyszíneit sorolta fel, valamint a Restore Britain nevű szélsőjobboldali párt üzenetét is, amelyben az állt:

„Ne köss békét a gonosszal! Pusztítsd el!”

A támadás után, kedd éjszaka Belfast több városrészében is bevándorlóellenes zavargások törtek ki.

Maszkos csoportok etnikai kisebbségek otthonaira támadtak, betörték az ablakokat, több házat és autót felgyújtottak. A tűzoltóknak és a mentőknek bevándorló családokat kellett kimenekíteniük az égő épületekből. Kelet-Belfastban felgyújtottak egy városi buszt, máshol lángoló kukákkal torlaszolták el az utakat, a közlekedést pedig határozatlan időre leállították.

Egy Belfastban tartózkodó olvasónk helyszíni felvétele a lakóépületeket ért támadásokról:

Michelle O'Neill, Észak-Írország első minisztere szerda hajnalban kiadott közleményében nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva, hogy „ezekre a támadásokra semmilyen mentség és semmilyen igazolás nincs”. Azt írta:

„Maszkos férfiak családokat üldöznek ki az otthonaikból és gyújtják fel a házaikat – ez nem más, mint gyáva aljasság. Ennek semmi köze a közösséghez. Ez egyszerű huliganizmus.”

A hétfő esti észak-belfasti késelést „szörnyűnek és elfogadhatatlannak” nevezte, ugyanakkor hozzátette:

„Veszélyes kísérletek zajlanak arra, hogy ezt ürügyként használják fel olyan ártatlan emberek megtámadására, akik egyszerűen csak itt próbálnak élni, dolgozni és családot nevelni.”

Keir Starmer brit miniszterelnök reggel az X-en közzétett nyilatkozatában „megdöbbentőnek és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte a belfasti erőszakot. „Semmi sem igazolja azt az erőszakot és rendbontást, amely veszélybe sodorta közösségeinket, és azokat sem, akik ezt az interneten vagy más módon bátorították” – írta Starmer, aki szerint „nyilvánvaló, hogy az embereket a származásuk miatt vették célba, és ezt nem fogom eltűrni”.

A brit parlament alsóházában szerdán Keir Starmert is kérdezték a belfasti zavargások miatt. Richard Tice, a Reform UK helyettes vezetője a miniszterelnök lemondását követelte, mondván, nem hajlandó szembenézni az illegális bevándorlás miatt kialakult társadalmi elégedetlenséggel. Starmer szerint viszont a Reform UK politikai haszonszerzésre használja fel a tragikus ügyeket: a múlt heti Henry Nowak-gyilkosság után most a belfasti eseményeket próbálja kihasználni. A miniszterelnök azzal vádolta a pártot, hogy félelmet és megosztottságot szít, miközben a csatornákon érkező illegális bevándorlás visszaszorítását célzó kormányzati törvény ellen is szavazott.

A megtámadott férfi családja is közleményben kérte az embereket, hogy ne válaszoljanak erőszakkal a történtekre. Azt írták: