Bíróság elé állították a belfasti késelés gyanúsítottját, Starmer az internetes uszítókat is felelőssé tette a zavargásokért

Emberölési kísérlet miatt bíróság elé állították szerdán Belfastban azt a 30 éves férfit, akit azzal vádolnak, hogy hétfő este életveszélyesen megsebesített egy másik férfit Észak-Belfastban - írja a The Guardian.
A szudáni származású Hadi Alodidot a gyilkossági kísérlet mellett közterületi késbirtoklással és egy másik ember megölésével való fenyegetéssel is megvádolták. Áldozata, Stephen Ogilvie az arcán és a hátán is súlyos sérüléseket szenvedett, a bal szemét pedig elvesztette. A szerdai tárgyaláson Alodid – akinek arab tolmács segített –lemondott a jogi képviseletről. A bíró nem engedélyezte az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését, az ügy tárgyalását pedig július elejére halasztotta.
Mint írtuk, a késes támadásról készült megrázó felvétel kedden futótűzként terjedt a közösségi médiában. A videót Tommy Robinson és több más szélsőjobboldali szereplő is megosztotta, és egymást érték az utcai tiltakozásokra buzdító bejegyzések. A terjesztésbe Elon Musk is beszállt: egyrészt átvette Robinson egyik X-posztját, amely a demonstrációk helyszíneit sorolta fel, valamint a Restore Britain nevű szélsőjobboldali párt üzenetét is, amelyben az állt:
„Ne köss békét a gonosszal! Pusztítsd el!”
A támadás után, kedd éjszaka Belfast több városrészében is bevándorlóellenes zavargások törtek ki.
Maszkos csoportok etnikai kisebbségek otthonaira támadtak, betörték az ablakokat, több házat és autót felgyújtottak. A tűzoltóknak és a mentőknek bevándorló családokat kellett kimenekíteniük az égő épületekből. Kelet-Belfastban felgyújtottak egy városi buszt, máshol lángoló kukákkal torlaszolták el az utakat, a közlekedést pedig határozatlan időre leállították.
Egy Belfastban tartózkodó olvasónk helyszíni felvétele a lakóépületeket ért támadásokról:
Michelle O'Neill, Észak-Írország első minisztere szerda hajnalban kiadott közleményében nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva, hogy „ezekre a támadásokra semmilyen mentség és semmilyen igazolás nincs”. Azt írta:
„Maszkos férfiak családokat üldöznek ki az otthonaikból és gyújtják fel a házaikat – ez nem más, mint gyáva aljasság. Ennek semmi köze a közösséghez. Ez egyszerű huliganizmus.”
A hétfő esti észak-belfasti késelést „szörnyűnek és elfogadhatatlannak” nevezte, ugyanakkor hozzátette:
„Veszélyes kísérletek zajlanak arra, hogy ezt ürügyként használják fel olyan ártatlan emberek megtámadására, akik egyszerűen csak itt próbálnak élni, dolgozni és családot nevelni.”
Keir Starmer brit miniszterelnök reggel az X-en közzétett nyilatkozatában „megdöbbentőnek és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte a belfasti erőszakot. „Semmi sem igazolja azt az erőszakot és rendbontást, amely veszélybe sodorta közösségeinket, és azokat sem, akik ezt az interneten vagy más módon bátorították” – írta Starmer, aki szerint „nyilvánvaló, hogy az embereket a származásuk miatt vették célba, és ezt nem fogom eltűrni”.
A brit parlament alsóházában szerdán Keir Starmert is kérdezték a belfasti zavargások miatt. Richard Tice, a Reform UK helyettes vezetője a miniszterelnök lemondását követelte, mondván, nem hajlandó szembenézni az illegális bevándorlás miatt kialakult társadalmi elégedetlenséggel. Starmer szerint viszont a Reform UK politikai haszonszerzésre használja fel a tragikus ügyeket: a múlt heti Henry Nowak-gyilkosság után most a belfasti eseményeket próbálja kihasználni. A miniszterelnök azzal vádolta a pártot, hogy félelmet és megosztottságot szít, miközben a csatornákon érkező illegális bevándorlás visszaszorítását célzó kormányzati törvény ellen is szavazott.
A megtámadott férfi családja is közleményben kérte az embereket, hogy ne válaszoljanak erőszakkal a történtekre. Azt írták:
„Sok olyan bevándorló él közöttünk, aki rendkívül értékes munkát végez az országunkért, többek között az egészségügyben és a vendéglátásban. Nem szeretnénk, ha ezt a szörnyű tragédiát emberek megosztására vagy a gyűlölet szítására használnák fel.”