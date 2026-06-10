Emberölés és összeesküvés miatt emeltek vádat a 168 halálos áldozattal járó hongkongi tűz ügyében

Hét ember és két vállalat ellen emeltek vádat Hongkongban a tavaly novemberi, 168 halálos áldozatot követelő tűzvész ügyében – írja az MTI.

A rendőrség és a város korrupcióellenes bizottsága (ICAC) összesen 25 vádpontban emelt vádat, többek között gondatlan emberölés, összeesküvés, pénzmosás, adóelkerülés és az igazságszolgáltatás akadályozására tett kísérlet miatt.

A hét gyanúsított különböző beosztásokban vett részt a Taj Po kerületben található lakókomplexum felújításában. A vádemelés a projekt műszaki tanácsadóját és a fő kivitelezőt is érinti. A felújítás alatt álló komplexumban tavaly november 26-án keletkezett tűz hét épületre terjedt át, és 168 ember halálát okozta. Ez volt Hongkong legsúlyosabb tűzesete az 1948-as, 176 áldozatot követelő raktártűz óta.

2025. november 26-án így égtek a toronyházak Hongkongban. Fotó: CHEN DUO/Xinhua via AFP

A korábbi vizsgálatok szerint a lángok gyors terjedésében szerepet játszhatott az épületeket körülvevő bambuszállványzat és zöld védőháló, valamint több, a felújítás során használt építőanyag is. A rendőrség márciusban 38 embert vett őrizetbe az ügyben, az ICAC pedig további 23 embert tartóztatott le vesztegetés és csalás gyanújával.

A tűzvész körülményeinek feltárására a hongkongi kormány független vizsgálóbizottságot hozott létre. A testület jogi képviselője korábban azt mondta, hogy a tragédia napján szinte valamennyi tűzvédelmi rendszer csődöt mondott, elsősorban emberi mulasztások miatt. (MTI)