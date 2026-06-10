Erdoğan szerint Izrael támadásai már Törökországot is fenyegetik

Recep Tayyip Erdoğan török elnök szerdán arról beszélt, hogy Izrael Szíria és Libanon elleni támadásai elértek egy olyan pontot, ahol már Törökországot is fenyegetik. Szerinte Izrael agressziója az egész világra veszélyt jelent, és meg kell állítani.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök Fotó: MEHMET ALI OZCAN/Anadolu via AFP

A NATO-tag Törökország Izrael Irán, Gáza és Libanon elleni támadásainak egyik legélesebb bírálója volt, és azt állította, hogy Izrael a regionális béke legnagyobb akadálya. A török vezetés minden kereskedelmet leállított Izraellel, és nemzetközi bíróságokon is intézkedéseket sürgetett ellene. „Netanjahu izraeli miniszterelnök és gyilkos hálózata Libanon és Szíria elleni támadásai odáig vitték az ügyet, hogy az már Törökországot is fenyegeti” – mondta Erdoğan kormányzó AK Pártjának parlamenti képviselői előtt.

Erdoğan azt is mondta, hogy Izrael „alattomos erőfeszítést” tesz afrikai országok és a Földközi-tenger térségének destabilizálására azzal, hogy „a viszály tüzét” szítja az etnikailag megosztott Ciprus szigetén. „Ezek a kis entitások, amelyeknek ambíciói messze meghaladják méretüket, felszálltak Izrael bajkeverő hajójára, magukra vállalták a cionista alvállalkozók szerepét, és délibábos álmokat kergetnek a Földközi-tenger keleti medencéjében” – mondta, részletek kifejtése nélkül.

„Senki ne hajszoljon kalandokat… Azt akarom, hogy mindenki tudja: ha Törökország és a ciprusi törökök jogait megsértik a Földközi-tenger keleti medencéjében, a válaszunk nagyon világos és nagyon erős lesz” -mondta a török elnök. Törökország, Irán szomszédja, Izrael „provokációit” tette felelőssé az amerikai–iráni háború kirobbantásáért.

Erdoğan szerdán arra szólította fel a nagyhatalmakat, hogy határozottabban lépjenek fel Izraellel szemben, mondván: Izraelt a „nemzetközi közösség hallgatása” bátorította fel. „Izrael visszaterelése a jogállamiság keretei közé már nem csupán egyes országok, hanem az egész emberiség közös kötelességévé vált” – mondta. (Reuters)