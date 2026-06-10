Hegedűs Zsolt Győrfi Pál lecseréléséről: A mentőknek nem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük

„Egy új arc önmagában persze még nem garancia semmire. De egy tisztább hang, egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon; ne eltakarjon, hanem feltárjon; ne bűnbakokat keressen, hanem tanuljon” – többek között ezt írta az egészségügyi miniszter annak apropóján, hogy az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Győrfi Pál eddigi szóvivőt. Az OMSZ megbízott főigazgatója, dr. Constantinovits Miklós kedd este már meg is nevezte Győrfi utódját Szűcs Brigitta mentőtiszt személyében.

Hegedűs Zsolt szerint Győrfi „nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz”. Szerinte az, ami történt „nem egyszerű személycsere”, hanem annak a felismerése, hogy „a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott”. Hegedűs szerint

„a mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra”,

mert szerinte a bizalom nem abból fakad, hogy „minden hibát megmagyarázunk”, hanem abból, hogy „végre merünk szembenézni a hibákkal”. Azt is hozzáteszi ugyanakkor, hogy Győrfi marad a mentőknél, ahol 18 éves kora óta dolgozik, ami „önmagában példamutató, méltányolandó életút”.