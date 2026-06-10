Pottyondy Edina: Jelentősen túlértékeltem Németh Balázs intellektuális képességeit, hozzá képest Füles egy Szerb Antal

A keddi parlamenti ülésnap sokáig felejthetetlen színfoltja volt a fideszes Németh „Észak-Pesti Választási Barométer” Balázs felszólalása. A volt kormánypárt mindenhez értő fenegyereke – volt közmédiás arc, kapott trafikot, igazgatta az atlétikai vb-t, szóvivősködött a Fidesz-frakciónál –, egyben az egyik legkitartóbb fideszes képviselő azt nehezményezte, hogy Pottyondy Edina úgy fogalmazott: „Orbán szegény leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást”. (A szavairól a Szeretlekmagyarország.hu számolt be, Németh szerint mindkettő tiszás, valójában egyik sem.)

Ez most már a szeretetország-e, kérdezte felháborodva Németh, és azt is: belefér-e a szeretetországba az ilyesmi, és útmutatást kért, hogy most már erre számíthatunk-e. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter pár perccel később nem állta meg, hogy ne hívja fel Németh figyelmét: ez a Micimackó című méltán népszerű mesekönyv egyik fejezetére utal. Németh Balázs nem ismerte el a tévedését, és nem kért bocsánatot, hanem feketeöves, minimum három 🙂-s passzív-agresszív válasszal reagált saját hülyeségére a Facebookon.

Bocsánatot kért viszont Pottyondy – no nem tőle, hanem a nyilvánosságtól.

„Szeretném megkövetni a nyilvánosságot a szerencsétlen hasonlatért, mert az események tükrében jelentősen túlértékeltem Németh Balázs intellektuális képességeit. A fideszes politikushoz képest Füles egy Szerb Antal”

– írta szerda reggel az Instagramon. Szerinte Németh, aki „pont olyan ostoba, mint amilyen képességtelen és amennyire szervilis”, egyfajta „horror-erotikus fantáziálással” kasztrációs fenyegetésként értelmezte a mondatát, miközben csak azért példálózott Fülessel, mert az „annyira szerencsétlen és nyomorult sorsú lakója a Százholdas Pagonynak, hogy még a farkát is képes elveszíteni”.

A posztját azzal zárja Pottyondy, hogy mostantól újra keresi azt a popkulturális szereplőt, akinek a butaságával párhuzamba lehet állítani a fideszes képviselő képességeit. A Viharsarki Kattintós nevű mémoldal egyébként a Teletabikat ajánlotta új lehetőségként.