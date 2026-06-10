Több mint 500 milliárd forintnyi pályázatot írt ki a kormány a még el sem fogadott új helyreállítási tervre

Miközben az Európai Bizottság még csak most kezdte el értékelni Magyarország módosított helyreállítási tervét, a kormány már társadalmi egyeztetésre bocsátott két, összesen 540 milliárd forintos pályázatot. A pénzt az áramhálózat fejlesztésére és okosvillanyórák telepítésére költenék, a jelentkezőknek pedig alig egy hónapjuk lesz a pályázatok beadására – számolt be róla a Portfolio.

Napelempark Bogácson. Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

A két kiírás az uniós helyreállítási alapból (RRF) finanszírozott energetikai beruházások legfontosabb elemeit tartalmazza. A nagyobbik, 486 milliárd forintos program célja, hogy a villamosenergia-hálózat jobban tudja kezelni az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat, elsősorban a napelemes rendszereket. A másik, 54 milliárd forintos konstrukcióból okos villanyórákat szereznének be és telepítenének.

A hálózatfejlesztési beruházásokhoz a szolgáltatóknak önerőt is biztosítaniuk kell: az elosztótársaságok a költségek legfeljebb 75 százalékára, a MAVIR pedig 90 százalékára kaphat támogatást. Az okosmérők telepítését ezzel szemben teljes egészében állami forrásból finanszíroznák. A pályázatokra csak az áramhálózati engedélyesek jelentkezhetnek, vagyis a MAVIR és a területi elosztótársaságok, köztük az EON, az OPUS TITÁSZ, az ELMŰ és az MVM hálózati vállalatai.

A kiírások ütemezése rendkívül feszes. A társadalmi egyeztetés még ezen a héten lezárul, a pályázatokat pedig június 19. és július 20. között lehet beadni. A sietség oka, hogy az RRF-ből finanszírozott beruházásokat legkésőbb 2030 végéig fizikailag is meg kell valósítani, miközben ezek jellemzően hosszú előkészítést igénylő, összetett energetikai fejlesztések.

Az egész helyreállítási tervet azért kellett újragondolni, mert az előző kormány nem tudta teljesíteni a vállalt reformok és beruházások jelentős részét. Az idő viszont sürgeti a Tisza-kormányt, ha le akarja hívni az uniós források egészét.

A módosított helyreállítási tervet szerdán küldték el az Európai Bizottságnak, amely várhatóan júliusban dönthet róla.