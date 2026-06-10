Benyújtotta a Magyar-kormány az uniós pénzek megszerzéséhez szükséges átdolgozott terveket

Magyarország hivatalosan is benyújtotta az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét – tájékoztatta szerdán az Európai Bizottság a Portfóliót. A lap a brüsszeli testülettől kapott tájékoztatás alapján azt írja: ez a módosított helyreállítási terv „széles körű reformokat tartalmaz, köztük olyan intézkedéseket is, amelyek a korrupciós és jogállamisági aggályok kezelését célozzák”.

Ezen túl a tervnek vannak beruházási elemei is, ezek olyan kulcsterületeket érintenek, mint az energetika, a lakhatás, a közlekedés, valamint a kkv-k támogatása. Arról, hogy a magyar kormány hogyan használná fel az uniós forrásokat – amiknek az RRF-es keretből biztosított nagyjából 10 milliárd euróját augusztus 31-ig le kell kötni –, a múlt héten Vitézy Dávid, Kármán András és Kapitány István mondtak el részleteket, többek között a fent felsorolt területek fejlesztését ígérve.

A Bizottság a lap szerint a korábbi hetekben lezajlott intenzív egyeztetések miatt gyors értékelési folyamatra számít. A céljuk az, hogy a tervmódosítást még júliusban jóváhagyhassa a Tanács. „Ez azért fontos, mert a források tényleges lehívása csak a formális uniós döntéshozatali lépések után indulhat meg” – írja a lap.

A magyar kormánynak az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi terv benyújtásának túl el kellett készítenie azt a törvénycsomagot is, ami az Orbán-rendszerben született, az uniós források lehívását korábban akadályozó jogszabályok hatálytalanítását teszi lehetővé. Ezt a törvényjavaslatot kedd este szintén benyújtotta a kormány a parlamentnek, a tervezett változásokról itt írtunk bővebben.