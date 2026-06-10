Volt egy utolsó jó évük a Fidesz-közeli alapítványoknak

Tovább gazdagodtak a Fidesz-közeli alapítványok a NER utolsó teljes évében, írja a 24.hu. A lap szerint a Fidesz politikai céljait szolgáló, elősegítő alapítványok a 2025-ös állapotokat tükröző mérlegük alapján tavaly 77 milliárddal vagyongyarapodást értek el, „így összesen már 694 milliárd forintnyi eszközállományon ülnek”.

Tudományos szabadság és politika Magyarországon című kerekasztal-beszélgetés az MCC-n Fotó: Qubit

Összesen tíz alapítványt vizsgáltak, köztük van mások mellett a sürgős, augusztus 31-ig megszüntetésre ítélt kekvák egyikeként az Orbán Balázs vezette MCC, a Békemeneteket szervező, nemrég vezetőváltáson átesett CÖF-CÖKA, de a KESMA, a Századvég Alapítvány, a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, illetve az erdélyi Tusványost szervező Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány is. A gyűjtésünk új szereplője a Fidesz Digitális Polgári Köreit és háborúellenes gyűléseit szervező, papíron pártfüggetlen Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány, ami több mint 5 milliárdos eszközállományt tüntetett fel egyből az első mérlegében.

Az alapítványok összesen 77 milliárdos vagyongyarapodásából a legnagyobb részt az MCC produkálta: tavaly 60,9 milliárddal gyarapodott 2025-ben, ennek nagyjából fele a Mol- és a Richter-osztalékból (ezeket a részvényeket ajándékba kapták az államtól). A két tőzsdei társaságtól idén is bőséges osztalékra számítottak, ám az új kormány kérte a pénzek kifizetésének elhalasztását a kekvák átalakítására hivatkozva. A lap megjegyzi: 2011 óta az MCC vagyona a 24-szeresére nőtt. Csak az ingatlanvagyonuk közel 16 milliárdos, összesen 18 saját és 13 bérelt ingatlanban működnek Magyarországon, valamint Brüsszelben és számos erdélyi településen.

Nem minden alapítvány hasított tavaly. A Mediaworks pocsék éve miatt csaknem 10 milliárddal estek vissza a fideszes sajtópropaganda ernyőszervezetének, a KESMA-nak a tartalékai. Az eszközállomány 28,3 milliárdról 19,3 milliárdra csökkent.