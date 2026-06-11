A kormány szerint is az Akadémiánál a kutatóhálózat helye, már ősszel benyújthatják az erről szóló törvénycsomagot

Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egyetértettek abban, hogy

„egy egységes kutatóhálózat helye az Akadémián belül van. Az átvétel során a kutatóhálózat érdekei mellett az Akadémia érdekeinek is meg kell jelenniük.”

Az egyetértés egy olyan egyeztetésen esett meg, ahol az MTA közleménye szerint ott voltak a kutatóhálózat főigazgatói, a kutatók képviselői, az MTA vezetői, illetve Tanács miniszter mellett a tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár, Horváth Péter.

Ez csak az első ülés volt, az egyeztetések most kezdődnek. Az államtitkár bemutatott egy minisztériumi vitaanyagot, a cél egy olyan törvénycsomag előkészítése nyáron, amit ősszel be is lehetne nyújtani elfogadásra.

Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára, Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Tanács Zoltán tudományos-technológiai miniszter Fotó: mta.hu/Szigeti TAMÁS

A közlemény szerint a főigazgatók pozitívan fogadták az egyeztetést, a felszólalók arról beszéltek, szeretnék, ha intézményeik az MTA keretein belül működhetnének tovább.

Tanács Zoltán május végén arról posztolt: az lenne a legszerencsésebb, ha a HUN-REN kutatói hálózat elnöke és vezérigazgatója lemondana, a tárgyalásokban pedig egy átmeneti vezetés venne részt.

Magyar Péter az MTA május eleji közgyűlésén akadémiai szabadságot, függetlenségét és átláthatóságot, politikai befolyás nélküli működést ígért. A miniszterelnök akkor azt mondta, szembe kell nézni azzal, hogy „a tudományos élet az elmúlt évtizedek kárvallottja lett”, az Antall József-féle filozófia eltűnt, mert „a kormány ellenségként, nem pedig partnerként kezelte a tudományos közeget”.

A Fidesz tudománypolitikai konstrukciója a NER április 12-ei választási veresége után szinte azonnal elkezdett inogni, két hét után pedig egyértelmű, hogy a magyar tudományban teljes rendszerváltás jön.

Az Akadémiáról 2019-ben leválasztott kutatóhálózat eddigi vezetői elleni nyílt lázadásról ebben a cikkben írtunk részletesen.