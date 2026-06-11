A kormány szerint is az Akadémiánál a kutatóhálózat helye, már ősszel benyújthatják az erről szóló törvénycsomagot

Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egyetértettek abban, hogy
„egy egységes kutatóhálózat helye az Akadémián belül van. Az átvétel során a kutatóhálózat érdekei mellett az Akadémia érdekeinek is meg kell jelenniük.”
Az egyetértés egy olyan egyeztetésen esett meg, ahol az MTA közleménye szerint ott voltak a kutatóhálózat főigazgatói, a kutatók képviselői, az MTA vezetői, illetve Tanács miniszter mellett a tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár, Horváth Péter.
Ez csak az első ülés volt, az egyeztetések most kezdődnek. Az államtitkár bemutatott egy minisztériumi vitaanyagot, a cél egy olyan törvénycsomag előkészítése nyáron, amit ősszel be is lehetne nyújtani elfogadásra.
A közlemény szerint a főigazgatók pozitívan fogadták az egyeztetést, a felszólalók arról beszéltek, szeretnék, ha intézményeik az MTA keretein belül működhetnének tovább.
Tanács Zoltán május végén arról posztolt: az lenne a legszerencsésebb, ha a HUN-REN kutatói hálózat elnöke és vezérigazgatója lemondana, a tárgyalásokban pedig egy átmeneti vezetés venne részt.
Magyar Péter az MTA május eleji közgyűlésén akadémiai szabadságot, függetlenségét és átláthatóságot, politikai befolyás nélküli működést ígért. A miniszterelnök akkor azt mondta, szembe kell nézni azzal, hogy „a tudományos élet az elmúlt évtizedek kárvallottja lett”, az Antall József-féle filozófia eltűnt, mert „a kormány ellenségként, nem pedig partnerként kezelte a tudományos közeget”.
A Fidesz tudománypolitikai konstrukciója a NER április 12-ei választási veresége után szinte azonnal elkezdett inogni, két hét után pedig egyértelmű, hogy a magyar tudományban teljes rendszerváltás jön.
Az Akadémiáról 2019-ben leválasztott kutatóhálózat eddigi vezetői elleni nyílt lázadásról ebben a cikkben írtunk részletesen.
Rendszerváltó lázadásban a kutatók, az MTA új elnökkel folytatja, számíthatnak a tiszás kapcsolatok is.
„És egy átmeneti vezetésnek átadná a stafétát.”
Felolvasták a törvényt megszavazó fideszesek névsorát, latinul énekeltek, és a küzdelem folytatását is megígérték a hőguta előtti pillanatokban.
Azt mondta, „a szükséges törvényi változtatások meghozatalával” lehetővé teszik a magyar egyetemek, kutatóintézetek visszatérését az Erasmus és a Horizon programokba.