Tanács Zoltán szerint az lenne a legszerencsésebb, ha a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója lemondana

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a HUN-REN kutatóhálózat helyzetéről tett közzé pontokba szedett hosszú írást Facebook-oldalán. Ebben úgy fogalmazott, hogy „a múlt heti főigazgatói egyeztetések után a HUN-REN-ügyben több fronton is mozgásba lendültek a dolgok” és a HUN-REN sorsa „hamarosan rendeződik”.

Tanács azt írta, egyeztetett a HUN-REN elnökével, Gulyás Balázzsal, akinek elmondta, hogy a kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően arra jutott, hogy „a jelenlegi vezetéssel nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, és a kialakult feszültségek feloldása”.

„Álláspontom szerint az lenne a legszerencsésebb, legtisztább megoldás, ha a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója a kialakult helyzetre való tekintettel lemondana, és egy átmeneti vezetésnek átadná a stafétát. Egy ilyen átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét, és segítené az átmenetet egy olyan rendszer felé, amely minden szereplő számára kiszámítható és megnyugtató.”

Írt az ELTE véleménynyilvánító szavazásáról is, ami két kérdést tesz fel: kívánják-e a kutatóközpontok kiválását az ELTE szervezeti rendjéből, illetve kívánják-e a további integráció felfüggesztését.

Tanács szerint a cél világos: „a magyar kutatóhálózat számára egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes működési környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, a tudomány szabadsága biztosított, és a hatékony működés feltételei adottak”. Azt írta, hogy a jogszabályok előkészítése elkezdődött, a hamarosan hivatalba lépő MTA elnökkel egyeztetnek és az ELTE vezetésével is egyeztetést kezdeményeznek.