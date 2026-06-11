A Tisza Párt több pénzből kampányolt, mint a DK és a Mi Hazánk összesen, pedig ők is kaptak 1-1 milliárdot az államtól

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Míg a Tisza Párt 2,4 milliárd forintból kampányolt, addig a Demokratikus Koalíció (DK) 1,16 milliárdból. A Mi Hazánk 1,1 milliárdot, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) pedig összesen 643 millió forintot költött el a kampányban – derül ki a Hivatalos Értesítőben közzétett kampánybeszámolókból.

A Fidesz beszámolója nem szerepel a közlönyben, a pártok éves beszámolójáról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A Tisza beszámolója szerint 1 milliárdot kapott az állami költségvetésből a kampányra, míg „egyéb forrás (támogatás magánszemélyektől)” címszó alatt további 1,2 milliárdot.

További közel 200 milliót jelentett a „jelölő párt javára lemondott támogatás”, vagyis az a pénz, amit az egyéni jelöltek a helyi kampányra kaptak, de bedobták a közösbe. A kiadások alatt a Tisza mindent anyagjellegű ráfordításként könyvelt el, személyi vagy egyéb jellegű ráfordítása a beszámoló szerint nem is volt.

Fotó: Bankó Gábor/444

A DK 857 milliót kapott az államtól a jelöltek kampányköltségeinek támogatására, további 300 millió pedig egyéb bevételből – tagdíj, támogatások – érkezett. A legtöbb pénzt, 952 milliót a hirdetések vitték el, utána következik a szállítás-, posta- és telefonköltség, valamint a bérleti díjak összesen 116 millióból – az anyagköltség 90 milliót tett ki.

DK-s aláírásgyűjtők a kampány első napján Budapesten
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Mi Hazánk beszámolója szerint kicsivel több mint 1 milliárdot kapott az állami költségvetésből, további 78 milliót pedig a képviselőcsoport utalta tovább a pártnak a támogatásaikból. A legtöbb pénzt – 1,7 milliárdot – a szélsőjobboldalnál a dologi kiadásokra égették el, míg az egyéb ráfordítások mindössze 2,5 millióba kerültek.

Toroczkai László a Mi Hazánk kállói demonstrációján
Fotó: Kristóf Balázs/444

Az 1 százalékot sem szerző MKKP 686 milliót kapott az államtól, de ebből 42 milliót alapból el sem költött. A legtöbb pénzt, 422 milliót, az anyagjellegű ráfordítások vitték el, a személyi jellegűek mindössze 41 milliót. Nagyobb tételt, 160 milliót jelentett még Rózsa Sándor Népi Közpénz Tékozló Alap, amire a párt kampányában a választók tudtak pályázni különböző projektekkel.

Kutyapártos demonstráció Orbán Viktor országjárásának debreceni állomásán
Fotó: Kristóf Balázs/444

A Jobbik 200 milliós állami támogatásból kampányolt, más bevétele a beszámolója szerint nem is volt.

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