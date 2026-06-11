Elnézést kért Dragóner Attila a világbajnokság felvezető műsorában elhangzott szexista megjegyzésekért

Ahogy azt a megnyitóról szóló cikkünkben is megírtuk, az M4 felvezető műsorában a szakértőnek felkért Dragóner Attila azzal kezdte mondandóját, hogy többször is kifejezte azon véleményét, miszerint a következő hetekben lezajló világbajnokságnak a férfiak fognak nagyon, de nagyon örülni, és bár Berkesi Judit műsorvezető megpróbálta párszor finoman jelezni neki, hogy vannak nők is, akik szurkolnak, Dragóner erre is azzal reagált, hogy a nők ilyenkor elvesztik a férjüket/párjukat néhány hétre, mert a férfiak szeretik a focit.

A félidei szünetben az egykori válogatott focista elnézést kért a félreérthető megfogalmazásért, és jelezte, hogy a női nézők is örülnek a focinak. Berkesi Judit szerint most éppen elsősorban azok, akik a mexikóiaknak szurkolnak. Ennyiben maradtak.

Mindenesetre ritka és épp ezért örömteli az ilyen belátás, pláne bocsánatkérés, élő adásban meg aztán végképp.