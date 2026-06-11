Foci-Vb 2026
A melléklet támogatója:

Elnézést kért Dragóner Attila a világbajnokság felvezető műsorában elhangzott szexista megjegyzésekért

sport

Ahogy azt a megnyitóról szóló cikkünkben is megírtuk, az M4 felvezető műsorában a szakértőnek felkért Dragóner Attila azzal kezdte mondandóját, hogy többször is kifejezte azon véleményét, miszerint a következő hetekben lezajló világbajnokságnak a férfiak fognak nagyon, de nagyon örülni, és bár Berkesi Judit műsorvezető megpróbálta párszor finoman jelezni neki, hogy vannak nők is, akik szurkolnak, Dragóner erre is azzal reagált, hogy a nők ilyenkor elvesztik a férjüket/párjukat néhány hétre, mert a férfiak szeretik a focit.

A félidei szünetben az egykori válogatott focista elnézést kért a félreérthető megfogalmazásért, és jelezte, hogy a női nézők is örülnek a focinak. Berkesi Judit szerint most éppen elsősorban azok, akik a mexikóiaknak szurkolnak. Ennyiben maradtak.

Mindenesetre ritka és épp ezért örömteli az ilyen belátás, pláne bocsánatkérés, élő adásban meg aztán végképp.

sport foci vb 2026 világbajnokság foci Berkesi Judit m4 Dragóner Attila
Kapcsolódó cikkek

Shakira, azték táncosok és gigantikus kupa: Mexikó már megnyitotta a világbajnokságot

Az M4 egyből egy kis szexizmussal köszöntötte a futballünnepet, ami a 16 évvel ezelőtt vb nyitómeccsének ismétlésével, egy Mexikó–Dél-Afrikával kezdődik.

Diószegi-Horváth Nóra
sport