Shakira, azték táncosok és gigantikus kupa: Mexikó már megnyitotta a világbajnokságot

Mintha csak 16 évvel ezelőtt lennénk: Mexikó és Dél-Afrika nyitja meg a 2026-os világbajnokságot, ugyanúgy, ahogy 2010-ben is tették, ráadásul pont ugyanezen a napon, június 11-én.

Igaz, most Mexikó a házigazda, de a párhuzamoknak így sincs vége: annak a vébének a hivatalos dalát éppúgy Shakira jegyezte, mint a mostaniét. Ha dönteni kéne, a Waka Waka szerintem egy fokkal érdekesebb volt, mint amilyen a Dai Dai lett, mondjuk amióta 1990-ben elkezdték ezt a hivatalos vébédalozást, bővelkedünk a felejthető hivatalos himnuszokban.

Ettől függetlenül Shakira Waka Wakája minden idők legsikeresebb (értsd: legtöbbet profitáló) vébédalává nőtte ki magát, ráadásul rajta kívül egyedül Ricky Martint érte az a szerencse, hogy két világbajnokság nótáját is elhúzhatta. Neki is az első sikerült jobban (emlékszik bárki a másodikra?), mondjuk egy olyan műfajról beszélünk, ahol a Waka Waka és a Dai Dai mellett olyan számokra lehetett szurkolni, mint az Ole Ola, a Hayya Hayya, vagy éppen még ezeknél is szofisztikáltabb Boom.

Ha már érdekességek: a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra leginkább úgy emlékszik mindenki, mint arra a focitornára, aminek a végére cafatokban lógtak az idegeink a vuvuzela zúgásától. A FIFA-nak kellett egy kis idő a történtek megemésztésére, de idén (a pucérkodás és a vizespalackok mellett) kitiltották a vuvuzelát is a torna összes meccséről. Halleluja.

16 évvel ezelőtt egyébként egy kegyetlenül unalmas döntetlennel (1-1) zárult Dél-Afrika és Mexikó összecsapása, itt a lehetőség szépíteni.

Dél-Afrika akkor még két meccset játszott, legnagyobb tettük az volt, hogy a csoportkör utolsó etapjában elverték a franciákat, így harmadikként estek ki (igen, Franciaország lett a negyedik), a következő két vébéről azonban újra hiányoztak. Jelenleg a FIFA-világranglista 60. helyén állnak.

A mexikói válogatott nagyobb reményekkel vághat neki a tornának, a múlt héten az utolsó felkészülési mérkőzésen 5-1-re győzték le Szerbiát. Cserébe rajtuk a nyomás: utoljára 1986-ban sikerült eljutniuk a negyeddöntőig, azon a vébén, ahol házigazdák voltak (és igen, azon a vébén, amitől minden érzelmesebb magyar focirajongó szemében könnyek gyűlnek a mai napig).

Mexikó a FIFA-világranglista 14. helyéről indítja a vébét, a legnagyobb kérdés talán az, hogy kap-e bármennyi játékidőt a 40 éves Guillermo Ochoa, a kapus, aki a 2014-es vébén vált legendává, amikor kivédte a házigazda brazilok szemét egy olyan meccsen, ami ugyan a végén 0-0 lett, mégis a torna egyik legjobbja volt. Ochoa, ha most pályára lép, az első olyan mexikói focista lesz, aki 6 világbajnokságon is szerepelt.

Megnyitó, magyarosan

Szerencsére az M4 nem hagyja cserben a kedves nézőket. A szakértőnek meghívott Dragóner Attilának kapásból nem sikerült hétköznapi szexizmus nélkül indítania a felvezető műsort, azzal nyitott, hogy hát a férfiak most nagyon, de nagyon fognak örülni. Berkesi Judit műsorvezető ugyan megpróbálta párszor finoman jelezni neki, hogy vannak nők is, akik szurkolnak ilyenkor (nahát!), Dragónert azonban nem lehetett kibillenteni, a biztonság kedvéért kis mosollyal többször is ráerősített, hogy bizony a nők ilyenkor elvesztik a férjüket/párjukat néhány hétre, és hát igen, a férfiak szeretik a focit, nekik most szuper időszak következik. Oszt jónapot.

Megnyitó Mexikóban

Innen futhatunk neki a megnyitó ünnepség megtekintésének, azték táncosokkal, mexikói zenészekkel, labubukkal (gondolom, amikor megkoreografálták az ünnepséget, még trendingeltek 2025 moncsicsijai), és természetesen a gigantikus kupa körüli önfeledt ünnepléssel.

Előadta Shakira a Dai Dait? Persze.

Ez még csak az első megnyitó, mivel az USA és Kanada is társrendezője az idei világbajnokságnak, mindkét másik helyszínen is lesz majd nyitóbuli.

A vébéről szóló összes anyagunk itt olvasható, a 21 órás meccskezdésig külön ajánlom áttekinteni Benics Márk interjúját Szabó Christophe újságíróval, amiből kiderül, milyen szempontból lesz történelmi a torna, és miért lesz borzalmas nézni, illetve Bede Márton cikkét a diaszpórák világbajnokságáról.