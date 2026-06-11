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Lesz-e alkotmányos válság Sulyok leváltásából?
Czinkóczi Sándor
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Kristóf Balázs
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2026. június 11. 19:58
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A Tisza már a választások előtt ígéretet tett arra, hogy ha kétharmadot kap, leváltja a NER időszaka alatt kinevezett közjogi méltóságokat.
Miután Magyar Péterék megszerezték az alkotmányozó többséget, olyanok kezdtek a jogállamért aggódni, akik addig az illiberális államot hirdették.
Alkotmányjogászokkal beszéltünk arról, hogy leváltható-e jogállami eszközökkel a köztársasági elnök és a NER alatt kinevezett többi közjogi méltóság.
A videó a Sphera uniós projekt keretein belül készült.
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