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Lesz-e alkotmányos válság Sulyok leváltásából?

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  • A Tisza már a választások előtt ígéretet tett arra, hogy ha kétharmadot kap, leváltja a NER időszaka alatt kinevezett közjogi méltóságokat.
  • Miután Magyar Péterék megszerezték az alkotmányozó többséget, olyanok kezdtek a jogállamért aggódni, akik addig az illiberális államot hirdették.
  • Alkotmányjogászokkal beszéltünk arról, hogy leváltható-e jogállami eszközökkel a köztársasági elnök és a NER alatt kinevezett többi közjogi méltóság.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretein belül készült.
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