Mexikó a 9. percben már vezet a nyitómeccsen

Mexikó 1-0-ra vezet a 2026-os világbajnokság nyitómeccsén Dél-Afrika ellen, a gólt a 9. percben Julian Quinones lőtte, 16 méterről egyenesen a kapu közepébe.

Ez jó dolognak is tűnhet akár, sőt, igazából már percekkel korábban is volt egy szép helyzetük, pörög a játék.

Csakhogy.

Emlékszünk még minden idők egyik leglohasztóbb nyitómeccsére? Nem volt olyan rég, 2022-ben történt. A házigazda Katar már a 16. percben egygólos hátrányban volt. Ecuador először a 3. percben talált be a kapuba, azt a gólt les miatt nem adták meg nekik, a 16. percben viszont már tényleg vezettek egy tizenegyesnek köszönhetően. A 31. percben Valencia belőtte a második gólját is, Ecuador innentől semennyire nem erőltette meg magát, Katar teljesen lesápadt, a második félidő pedig gyakorlatilag nézhetetlen volt.

Reméljük, most nem így lesz. Nemsokára hidratációs szünet lesz, az utóbbi percekben csak a sárga lapok pörögtek (1 ide, 1 oda).

Mexikó MEX 2 - 0 Dél-Afrika RSA Vége A csoport J. Quiñones Quiñones 9 ' R. Jiménez Rodríguez 67 ' B. Gutierrez 23 ' T. Mokoena 17 ' N. Sibisi 74 ' C. Montes Castro 90+2' S. Sithole 49 ' T. Zwane 84 '

Félidei frissítés:

Az állás változatlan, Mexikó minden szempontból erőfölényben játszik, Dél-Afrikát csak a szerencse és az egyébként két hatalmas védést is bemutató Williams kapus mentette meg a nagyobb gólkülönbségtől.

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