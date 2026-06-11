Foci-Vb 2026
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Több volt a piros lap, mint a gól a világbajnokság nyitómeccsén

sport

Kezdjük a jó hírrel: biztos, hogy jobb volt a 2026-os világbajnokság nyitómeccse, mint amit négy évvel ezelőtt Katarban sikerült prezentálni.

Ezzel egyébként nagyjából ki is merült pozitívumok tárháza. Mexikó házigazdaként és papíron is jócskán erősebb félként futott neki a mérkőzésnek, Dél-Afrika utoljára Dél-Afrikában, 16 évvel ezelőtt játszott világbajnokságon. Napra pontosan 16 évvel ezelőtt a két csapat döntetlent játszott egymás ellen, most is két gól esett, de mindkettőt a házigazda mexikóiak rúgták.

Az elsőt ráadásul az első félidő 9. percében, hogy aztán néhány helyzetet leszámítva lézengjenek a pályán, miközben Dél-Afrika tanácstalanul futott az eredmény után. Hiába.

A második félidő is lagymatagon indult, az első piros lap rázta fel, Yaya Sithole-t állították ki, aki letarolta Gutiérrezt a 48. percben. Érdekes módon Mexikó nem nagyon akart élni az emberelőnnyel egészen a 67. percig, amikor végül Jiménéz négy méterről fejelte be a második gólt.

Jiménéz ünnepel.
Fotó: JOSE HERNANDEZ

Ezután jött még két piros lap, egy Dél-Afrikának (Zwane), egy Mexikónak (Montes), ez utóbbi ráadásul a 93. percben. Négy perc múlva a nyitómeccset lefújták.

Mexikó MEX
2 - 0
Dél-Afrika RSA
Vége A csoport
J. Quiñones Quiñones 9'
R. Jiménez Rodríguez 67'
B. Gutierrez 23'
T. Mokoena 17'
N. Sibisi 74'
C. Montes Castro 90+2'
S. Sithole 49'
T. Zwane 84'

Összességében nem ez volt minden idők legunalmasabb kezdése, de azért van még hova fejlődni.

A nyitóünnepségről itt írtunk bővebben, az igazán izgalmas dolgokról itt, a vébéről szóló összes cikkünk között pedig itt lehet böngészni.

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