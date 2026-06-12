Az iráni válogatott megtartotta első nyílt edzését mexikói vb-bázisán

Az iráni válogatott csütörtökön megtartotta első nyílt edzését a világbajnokság előtt a mexikói Tijuanában, ahol a csapat bázisa lesz a torna alatt. Irán eredetileg egy arizonai sportkomplexumot választott, de a geopolitikai feszültségek miatt a múlt hónap végén Mexikóba tette át a felkészülését.

A játékosok napsütésben tartott regeneráló edzésen alapgyakorlatokat végeztek, miután egy nappal korábban a Xolos de Tijuana U21-es csapata ellen játszottak. A háttérben egy „Üdvözlünk Tijuanában” feliratú tábla állt, mellette perzsa és spanyol nyelvű üzenetekkel, miközben az iráni játékosok körbekocogták a pályát.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium a héten közölte, hogy az iráni játékosok a csoportmeccseik előtt egy nappal léphetnek be az Egyesült Államokba. Ezzel cáfolták azokat a korábbi sajtóértesüléseket, amik szerint a csapatnak a mérkőzések napján kellene beutaznia az országba, majd még aznap el is kellene hagynia azt.

Az iráni válogatott edzése. Fotó: GUILLERMO ARIAS/AFP

A csapat egyik illetékese szerint Irán vasárnap, egy nappal a világbajnoki nyitómeccse előtt Los Angelesbe utazik, ahol edzést tart és részt vesz a hivatalos sajtótájékoztatón. Az iráni válogatott hétfőn Új-Zéland ellen kezdi meg szereplését a Los Angeles Stadiumban, majd június 21-én Belgium ellen is Los Angelesben játszik, a csoportkört pedig június 26-án Seattle-ben, Egyiptom ellen zárja.

Közben Gianni Infantino FIFA-elnök szerdán azzal próbálta csillapítani a világbajnokság előtti vízumügyek és geopolitikai feszültségek miatti aggodalmakat, hogy:

„Nyugi, lazítsanak.”

A nemzetközi szövetség vezetője szerint a FIFA mindent megtesz a problémák rendezéséért, de nem írhatja felül a rendező országok bevándorlási döntéseit.

Infantino a társrendező Mexikó és Dél-Afrika közötti nyitómeccs – ami 2-0-s mexikói győzelemmel végződött – előestéjén beszélt Omar Abdulkadir Artan szomáliai játékvezető ügyéről. Artant annak ellenére nem engedték be az Egyesült Államokba, hogy érvényes vízuma volt. Az amerikai hatóságok szerint azért utasították el a belépését, mert kapcsolatban állt „terrorszervezetek feltételezett tagjaival”.

„Sajnálatos, ami a szomáliai játékvezetővel történt” – mondta Infantino három év után tartott első sajtótájékoztatóján. „Próbálkozunk, tárgyalunk, meglátjuk. Néha talán az is jó, ha az ember megnyugszik, lazít. Mindennel foglalkozunk, mindent megpróbálunk megoldani. Nem mi vagyunk a világ királyai, akik kormányok és rendőri erők felett uralkodhatnak. Mi sportszervezet vagyunk.”

Gianni Infantino Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

A FIFA elnöke szerint a szervezet továbbra is a háttérben dolgozik a fennálló ügyek rendezésén, de a bevándorlási döntések végső soron a nemzeti hatóságoknál vannak. Arra a kérdésre, megbánta-e, hogy az Egyesült Államokat is a rendezők közé választották, azt mondta, nincs benne megbánás. Szerinte egy ekkora eseménynél természetes, hogy problémák merülnek fel, akár az Egyesült Államokban, akár Kanadában vagy Mexikóban.

Infantino Irán részvételét is annak példájaként említette, hogy a FIFA igyekszik eligazodni a bonyolult politikai helyzetekben. „Voltak, akik azt mondták, Irán nem jöhet el a világbajnokságra. Én megígértem nekik, hogy el fognak jönni” – mondta. Szerinte az iráni válogatott szereplése a geopolitikai feszültségek ellenére is azt mutatja, hogy a futball képes összehozni az embereket.

Infantino a sajtótájékoztatón többször is az egység üzenetét hangsúlyozta. Azt mondta, a világbajnokság a globális konfliktusok és bizonytalanság idején is közös élményt adhat. „Amikor Irán játszik, a stadion tele lesz, és remélem, pozitív lesz a hangulat, mert ez a futball” – mondta. „Egyesíteni akarjuk a világot.” (Reuters 1, 2)