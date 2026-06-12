Dél-Afrikával az történt a nyitómeccsen, ami 48 évvel ezelőtt velünk is megesett

Még jó, hogy volt három kiállítás a Mexikói–Dél-Afrika nyitómeccsen, különben már rég elfelejtettük volna az egészet. A hazaiak 2-0-ra nyertek, kiállításban Dél-Afrika győzött 2-1-re.

A világ szimpátiáját nem nyerték el az afrikaiak, gyönge, nem világbajnoksághoz méltó játékot mutattak, de ez volt a kisebbik baj, a 48-asra felduzzasztott mezőnyben a csapatok harmada ennél többre nem lesz képes.

Hanem az a két kiállítás, de különösen a második, amit ütésért kapott Themba Zwane.

Miért pont én? Fotó: YURI CORTEZ/AFP

Ha nem is kísérteties, de van némi hasonlóság a mi 1978-as nyitómeccsünk és a mostani között. Mi is a házigazdákkal játszottuk az első meccset, és mi is kilenc emberrel fejeztük azt be, ilyen azért nem minden négy évben fordul elő.

Annyiban viszont eltér a két meccs, hogy mi 1978-ban mindenáron nyerni akartunk, utolsó vérünkig küzdöttünk, és nem is voltunk rosszak, itt lehet megnézni a teljes meccset. Dél-Afrikát mindezzel nem lehet vádolni.

Vezettünk is azon a 48 évvel ezelőtti nyitómeccsen, majd a 83. percig 1-1-re álltunk, amikor Passarella megszerezte a vezetést az Antonio Garrido portugál játékvezető által erősen támogatott argentinoknak. A válogatott fizikálisan és mentálisan is padlóra került, három perc alatt követett el két durva szabálytalanságot a magyar válogatott két legjobbja, előbb Törőcsik András, majd Nyilasi Tibor.

Törőcsik ballag lefelé a kiállítás után

Az olaszok ellen nem játszhattak, 3-1-re kaptunk ki, ahogy a franciáktól is, így estünk ki pont nélkül. (Mellesleg akkoriban 16-os volt a vb-mezőny, most az egyenes kiesési szakaszban lesz 32 csapat.) Gyaníthatóan az 1978-as magyarokhoz hasonló sors vár a csoportban még a csehekkel és a dél-koreaiakkal találkozó Dél-Afrikára is.

Mexikó viszont gyaníthatóan nem úgy végez, ahogy az argentinok 1978-ban, nem lesznek világbajnokok. Az Opta számítása szerint Mexikó a 20. legesélyesebb csapat a végső győzelemre.