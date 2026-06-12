Orosz gumigyárat és olajfinomítókat támadtak ukrán drónok az éjszaka

Két tatárföldi olajfinomító és egy szamarai nagy gumigyár is megrongálódott ukrán drónok hajnali csapásaiban – írja a Kyiv Independent az ukrán vezérkar jelentése alapján. Június 12-én a reggeli órákban mértek csapást a Volga folyó partján, a Szamarai területen található Togliatti gumigyárra, ami tüzet okozott a létesítményben. A közösségi médiában a támadás reggelén megjelent fotókon és videókon nagy hatótávolságú drónok voltak láthatók Togliatti városa felett. Az esetről ez a videó kering a Telegramon.

A szintén a Volga mentén fekvő Tatár Köztársaság (Tatárföld) is célpont volt, ahonnan olajfinomító és petrolkémiai létesítmények támadását jelentették. Nyizsnyekamszk városában az olajfinomító így lángolt eszerint a Telegram-fiók szerint.

Az ukrán határ legközelebbi pontjától több mint 1200 kilométerre fekvő Nyizsnyekamszk Kelet-Európa egyik legnagyobb petrolkémiai vállalata. A város korábban is volt már ukrán támadások célpontja, legutóbb idén májusban.

Ukrajna egyre inkább hazai gyártású drónokra támaszkodik, hogy az Oroszország mélyén lévő célpontokra mérjen csapást – különösen az olajfinomításhoz, a logisztikához és a hadiipari termeléshez kapcsolódó létesítményekre, amelyek az orosz hadi gépezetet hajtják. A legutóbbi, Oroszország elleni ukrán támadások azután történtek, hogy Putyin június 5-én elutasította Volodimir Zelenszkij elnök nyílt levelét, amely a béketárgyalások azonnali újranyitására szólította fel.