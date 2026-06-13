Ráfizettek a lusta svájciak, Katar a 95. percben egyenlített, az 1-1-es döntetlen a foci-vb eddigi legnagyobb meglepetése

Az se volt piskóta, hogy nem egészen egy nappal korábban az Egyesült Államok 4-1-re kiütötte a sötét lónak titulált Paraguayt, de ott csak a gólkülönbség volt meghökkentő, eredetileg mind a két csapatot esélyesnek tartották. A Svájc–Katar összecsapásnak viszont toronymagas favoritja volt az európai együttes.

Már csak azért is, mert az olajválogatott az előző vébén – amelyen rendezőként vehetett részt – pontot sem bírt szerezni, és bár az amerikai–mexikói–kanadai tornára már önerőből jutott ki, az utóbbi több mint egy évben megint nem nyert meccset.

Katari öröm San Franciscóban Fotó: EMILEE CHINN/Getty Images via AFP

Svájc aztán annak rendje-módja szerint meg is szerezte a vezetést az első félidő 17. percében – vitatható tizenegyesből –, és a folytatásban is dominált. Még akkor is, amikor hozzászürkült fantáziátlan ellenfeléhez. A nagy melegben egyre lustábban focizó svájciaknak azonban csak nem sikerült begyötörniük a második gólt, Katar szórványos próbálkozásainak egyikéből ellenben egyenlítés lett. Méghozzá a 95. percben, a végjáték végjátékában, amikor védőjét megelőzve egy tökéletes beadást fejelt be a csapatkapitány Khoukhi. Nem kérdés: ez az iksz a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése.

Az 1-1 azt jelenti, hogy a B jelű csoportban minden csapatnak 1-1 pontja és 1-1-es gólkülönbsége van, minthogy a Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozón is pontosan ilyen végeredmény született. Ahogy mondani szokás: itt még minden lehetséges.