Tiltakozik Ghána, mert Kanada nem ad vízumot a nemi erőszakkal vádolt játékosának

A ghánai kormány felsőbbrendűnek és rendkívül igazságtalannak tartja, hogy Kanada megtagadta a vízumot a többszörös nemi erőszakkal vádolt játékosuknak, Thomas Parteynek - írja a Guardian. A középpályás emiatt szerdán nem játszhat Panama ellen a világbajnokságon.

Partey-t négy nő megerőszakolásával, összesen hétrendbeli nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolják Nagy-Britanniában. A londoni rendőrök először 2022 februárjában indítottak nyomozást, miután bejelentést kaptak. A vád szerint az akkor még az Arsenalban játszó ghánai focista 2021-ben és '22-ben három nőt erőszakolt meg. Emiatt 2025 júliusában emeltek ellene vádat, aztán 2026 februárjában újabb ügyekben is meggyanúsították. Partey mindenben ártatlannak vallja magát.

2025 szeptember: Thomas Partey a londoni bíróságra érkezik kihallgatásra. Fotó: ZEYNEP DEMIR ASLIM/Anadolu via AFP

A ghánai válogatott két meccset az Egyesült Államokban fog lejátszani, ezeken - Anglia és Horvátország ellen - Partey is pályára léphet, a csapata bázisa a vébé alatt eleve az USA-ban van, és itt megadták neki a vízumot. A harmadik meccsük helyszíne viszont Kanadában van, ide pedig a büntetőeljárás miatt Partey nem utazhat be.

Emiatt a ghánai külügyminisztérium hivatalos tiltakozó jegyzéket küldött, és Kanadát a döntés felülvizsgálatára kéri. „Ghána úgy véli, hogy a bizonyítatlan vádakra való hivatkozás bírói határozat hiányában alapvető kérdéseket vet fel a méltányosság és az arányosság tekintetében” - írják.

A világbajnokság többi vízumügyéről itt írtunk bővebben, az USA-ba be sem engedett szomáliai bírótól a palesztin labdarúgó szövetség elnökéig, akinek hiába van akkreditációja, egyelőre Mexikóban várja, hogy végül beengedik-e az Egyesült Államokba.