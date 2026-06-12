Van akkreditációja, mégsem léphet be az USA-ba a palesztin fociszövetség elnöke

Tovább bővül azoknak a listája, akiket egyelőre nem engedtek be az USA-ba a labdarúgó-világbajnokság idején. Dzsibríl Radzsúb, a Palesztin Labdarúgó-szövetség elnöke, bár rendelkezik akkreditációval, egyelőre Mexikóvárosban vár az engedélyre, írja a Guardian.

A palesztin válogatott még ugyan soha nem jutott ki a vébére, a FIFA vezetői a vébékre az összes szövetségi vezetőt meghívják. A palesztin válogatott amúgy nem szerepelt rosszul a vb-selejtezőn. Az első csoportkörből továbbjutott, a másodikban egy pontra volt tőle, többek között a vb-résztvevő Irakot is legyőzte.

Dzsibríl Radzsúb (balra) a világbajnoki trófeával egy 2013-as felvételen Fotó: ISSAM RIMAWI/Anadolu via AFP

Az USA eddig már több, hivatalos akkreditációval rendelkező személytől megtagadta a beutazást. Ilyen volt Omar Artan szomáliai játékvezető, akit Afrikában az év játékvezetőjének választottak. Az amerikai bevándorlási hatóságok nem adtak indoklást, de azt tudni lehet, hogy Szomália egyike azon országoknak, amelyek Donald Trump elnök adminisztrációja által bevezetett utazási tilalomlistán szerepelnek.

A kitiltottak listájára került az USA-val háborúban álló vb-résztvevő, Irán stábjának több tagja is.

Nem engedték fel az Egyesült Államokba induló repülőre Breel Embolót, a svájci futballválogatott csatárát egy 2018-as bírósági ügy miatt, így a csapat június elején nélküle utazott ki a világbajnokságra. A helyzet azóta rendeződött, a csatárnak személyesen kellett az ügyét intéznie az amerikai nagykövetségen, és csatlakozhatott társaihoz.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerdán arról beszélt, hogy igyekeznek minden vízumproblémát megoldani, de az amerikai kormány döntését egy sportszövetség nem írhatja felül.

A vízumproblémák és sok más is szóba került Szabó Christophe, újságíróval, az Omlett du fromage sport- és popkulturális oldal szerzőjével készült foci-vb felvezető beszélgetésünkben.