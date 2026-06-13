Új passzrekordere van a foci-világbajnokságok történetének

Az amerikai Chris Richardsnak a Paraguay elleni, 4-1-re megnyert meccsen 83 passzából mind a 83 sikeres volt. Ezzel pedig új csúcsot állított fel.

Ezt a statisztikai adatot az 1966-os angliai vb óta vezetik. Korábban ilyen sok pontos passzt 100 százalékos hatékonysággal soha senki nem adott. A korábbi csúcstartó 71/71-es mutatóval John Stones (Manchester City) angol védő volt a 2022-es vb-n Katar ellen.

Chris Richards Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Chris Richards, Stoneshoz hasonlóan, Premier League-középhátvéd, és teljesítményéből az sem von le, hogy a 83 sikeres passzából csak egy volt hosszú indítás. Négy éve a Konferencia Ligát tavasszal megnyerő Crystal Palace alapembere. (Sofascore)