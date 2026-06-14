Közpénzből bérelt magángéppel utazott még miniszterként Gulyás Gergely Bécsbe és Berlinbe

Gulyás Gergelynek 2023. október 19-én először Magyarország bécsi nagykövetségén volt jelenése, az ott tartott fogadáson mondott beszédet, majd innen Berlinbe vezetett az útja, ahol többek között a német kancelláriaminiszterrel tárgyalt. Ezt az utat közpénzből bérelt magángéppel tette meg, holott Bécs autóval mintegy 3 órányira van Budapesttől, az osztrák fővárosból pedig nagyjából 2 óránként indulnak gépek Berlinbe, az út pedig 1 óra 10 perc.

Fotó: Németh Dániel/444

A gép bérlése 4,2 millió forintba került, a szállással és egyéb költségekkel több mint 5,2 millió forint adófizetői pénzbe került az utazása, számolt be az RTL Híradó.

A magángépet a Fly-Coop Kft.-től bérelték. Ez volt az a cég, ami korábban még Rogán Antalt és akkori feleségét, Rogán Cecíliát szállította Szabó Zsófi esküvőjére, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtassra. De ugyanettől a cégtől béreltek gépet Kövér László volt házelnök római utazásához is.

A Fidesz-frakció a Híradó megkeresésére azt írta, azért kellett a magángép, mert Gulyás Gergelynek a bécsi fogadást követően át kellett érnie Berlinbe a találkozóra.