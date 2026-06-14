Orosz árnyékflotta tankerét fogtak el a britek a La Manche csatornánál

A brit fegyveres erők vasárnap hajnalban feltartóztattak egy orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tartályhajót a La Manche csatornán, közölte Keir Starmer.

A hatórás művelet során a Királyi Tengerészgyalogság kommandósai és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség speciálisan kiképzett tisztjei szálltak fel a hajóra.

A Smyrtos nevű hajót az angliai déli partoknál tartják és megfigyelik, amíg a nyomozás folytatódik, közölte a brit védelmi minisztérium.

A kép csak illusztráció. Fotó: AFP

Keir Starmer azt mondta: „Ez a sikeres művelet újabb csapást mér Oroszországra, és emlékezteti azokat, akik Putyin ukrajnai háborúját finanszírozzák, hogy nem engedjük őket elrejtőzni.”

Dan Jarvis védelmi miniszter szerint „Oroszország az árnyékflottájára támaszkodik az ukrajnai háború finanszírozásában, a feltartóztatásunk pedig csapást mér Putyin törvénytelen háborújára.”

Oroszország homályos tulajdonosi hátterű tartályhajókból álló „árnyékflottát” működtet, hogy kijátssza az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciókat.

A több mint 700 hajóból álló árnyékflotta szállítja az orosz szankcionált olaj 75 százalékát, és létfontosságú mentőövet jelent a Kremlnek, közölte a brit védelmi minisztérium. (BBC)