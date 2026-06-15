Elbukott Svájcban a népességkorlátozó népszavazás

A svájci választók vasárnap elutasították azt a javaslatot, ami 2050-re 10 millió főben korlátozta volna az ország népességét. A szavazók mintegy 54 százaléka szavazott a kezdeményezés ellen, miközben az ország 26 kantonja közül 25-ben már ismertették az eredményeket. Ha mégis megszavazzák a javaslatot, az szembeállította volna Svájcot az EU-val, veszélyeztetve az ország és az unió közötti szabad mozgásról szóló megállapodást. A svájci áruk 60 százalékát az EU-ban értékesítik, ez a kereskedelem azonban a kölcsönös megállapodástól függ.

Fotó: STEFAN WERMUTH/AFP

A népszavazást a jobboldali Svájci Néppárt kezdeményezte, szerintük a javaslat segített volna enyhíteni az ország környezetére és közszolgáltatásaira nehezedő nyomást. A párt régóta folytat kampányt a bevándorlás ellen. A „nem” kampány arra koncentrált, hogy a bevándorlás korlátozása milyen hatással lehetne olyan ágazatokra, mint az egészségügy, ahol felülreprezentáltak a külföldön született munkavállalók. Emellett hangsúlyozta a Svájc EU-hoz fűződő kapcsolatait érintő kockázatokat, valamint általában az elszigetelődés veszélyeit egy instabil geopolitikai környezetben.

Svájc lakossága jelenleg 9,1 millió fő, és az előrejelzések szerint a 2040-es évek elején meghaladja majd a 10 milliót. A jelenlegi svájci népesség mintegy 28 százaléka külföldön született. A népszavazás viszonylag szoros eredménye várhatóan így is nyomást fog gyakorolni a kormányra, hogy összehangoltabb lépéseket tegyen a bevándorlással szembeni társadalmi ellenérzések kezelésére. (Politico)