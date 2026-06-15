Kicsi a Curaçao, de büszke: az újoncok visszaszóltak azoknak, akik őket okolják az unalmas világbajnokságért

Nem tetszik a kiscsapatoknak, hogy őket okolják azért, hogy a 48 csapatosra bővített focivébé mezőnye, hm, kissé felhígult. Erre nemcsak a nézők panaszkodnak, Aleksander Ceferin, az UEFA szlovén elnöke a torna előtt szintén arról beszélt, hogy a világbajnokságon érdektelen meccsek lesznek, és a bővítés nem tesz jót a futballnak.

A közmondásosan korrupt és pénzéhes FIFA-nak az európai szövetség, az UEFA amúgy is szeret beszólni, főleg, hogy keveslik az európai kontinensnek adott 16 helyet, miközben a világranglistán hátrébb lévő válogatottak más kontinensekről könnyebben kijuthatnak a tornára. Egy Üzbegisztán - Kongó derbit a világ többi részén jellemzően nem várnak óriási izgalommal.

Ehhez képest idáig Haiti egész szépen helyt állt az első meccsén, Curaçao pedig ugyan kapott egy hetest a németektől, de egész szórakoztató meccset játszottak, a Zöld-foki-szigetek hétfői spanyol meccsét pedig a hangulat miatt is sokan várják.

Hajrá Curacao! Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Az UEFA elnökének most közös nyilatkozatban szólt vissza egy sor kicsinek számító ország, kiegészülve néhány további afrikaival, akik már nem is számítanak olyan kicsinek.

„Tisztelettel, de határozottan elutasítjuk az ilyen megjegyzéseket. Országaink számára nincs olyan, hogy jelentéktelen világbajnoki mérkőzés. A Zöld-foki-szigetek, Curaçao és Üzbegisztán számára a világbajnokságra való kijutás történelmi teljesítményt jelent, nemzedékek közös álmának beteljesülését. Az olyan országok számára, mint Kongó és Haiti, a foci legnagyobb színpadára való visszatérés hosszú távollét után különleges jelentőséggel bír milliók számára, akik évekig, évtizedekig vártak erre a pillanatra”

- írják a „kicsik” a közleményben, és így folytatják:

„Hisszük, hogy minden kijutott ország tiszteletet érdemel. Minden csapat érdemei alapján vívta ki a helyét. Minden szurkolónak joga van álmodozni. Minden mérkőzésnek van értelme emberek milliói számára szerte a világon. Minden mérkőzés számít!”

A vasárnap kiadott közös nyilatkozatot az először kijutó Zöld-foki-szigetek, Curaçao és Üzbegisztán mellett a fél évszázad után először világbajnoki szereplő Haiti és Kongó írta alá. Az állásfoglalást Algéria, Tunézia, Marokkó, Egyiptom, Ghána, Szenegál, Elefántcsontpart és a Dél-Afrikai Köztársaság is támogatásáról biztosította.