Lázár bement a parlamentbe, Magyar egyből bele is szállt a felszólalásában

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hosszasan ostorozta a fideszeseket a két évvel ezelőtti kormányülésen Vitnyédre tervezett migránstábor kapcsán. Erről ebben a cikkben írtunk, ahogy az ellenzék reakciójáról is.

Ezután ismét Magyar Péter kapott szót viszontválaszra, a kormányfő ebben a második megszólalásában már sokkal személyesebbre és belemenősebbre vette a stílust. Azt mondta, Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető hazugságain nem lepődött meg, de azon igen, hogy Gulyás Gergely is „valóságtagadásban” van, majd elkezdte a kormányülés jegyzeteit mutogatni, mondván, feketén-fehéren ott van benne minden a migránstáborról. Ezekre nem reagáltak szerinte.

„Egyáltalán nem zavarják a tények, belehazudik az emberek szemébe” – mondta Gulyásnak Magyar, majd ismét megkérdezte, hogy „az önök jegyzőkönyvei voltak ezek, igen vagy nem? Az van odaírva, hogy migránstábort akarnak létrehozni vagy nem? Frakcióvezető úr, ez egy egyszerű kérdés.” Gulyás mondott valamit, de nem lehetett hallani.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint a vitnyédi migránstáborról szóló augusztusi kormányülés előtt a fideszesek egy hónapon át nyaraltak milliós jachtokon. Ilyen beszólásai is voltak: „arra vigyázzon Rétvári frakcióvezető úr, hogy ha bemegy a templomba, azt újra kell szentelni.”

A miniszterelnök szerint a vitnyédi kollégiumi épület portársa azt mondta, hogy a belügy megfenyegette az ott elszállásolt kárpátaljai magyar menekülteket, hogy menjenek el onnan, különben visszatoloncolják őket.

Gulyás hiába magyarázott a padból, miért volt előterjesztés két éve a kormányülésen a migrációs paktum elfogadásáról, Magyar arról beszélt, hogy a frakcióvezető valóságtagadásban van. „A propaganda ma összeomlott, nem tudom hallotta-e?” – mondta Magyar, aki szerint az emberek már nem fogják elhinni a hazugságaikat.

„Nem válaszolt, hogy iskola vagy trükk” – mondta Magyar, arra utalva, hogy Gulyás most azt mondta, oktatás indul Vitnyéden szeptembertől, korábban meg azt mondta, át akarták verni az EU-t a migránstábor tervével.

Lázár megjelent

Egy ponton Lázár János volt építési és közlekedési miniszter megjelent a hátsó sorokban, mire Magyar a mohácsi hídról kezdte kérdezni: „Hogy lehet az, hogy pár nappal a választások előtt sikerült 100 milliárdot kifizetni a Duna aszfaltnak, hogy lehet az, hogy teljesen szokatlan módon 20-ról 90 százalékra emelte fel az önerő részét, és hogy miért döntött minden szakértői vélemény ellenére, hogy mégis kétszer két sávossá teszi 17 kilométeren azt az utat?” Lázár a kérdéseket hallgatva bólogatva figyelt, a Mohácsi Duna-hídról Vitézy Dávid is beszélt első hosszabb interjújában a 444-en.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kínos-e a vonulás?

Toroczkai Lászlótól azt kérdezte, nem érzi-e kínosnak, hogy két hete azokkal a fideszesekkel vonult együtt a migrációs paktum ellen, akikről kiderült, hogy azt el akarták fogadni. Ezután a többezres tételben kiadott letelepedési kötvényekről kérdezte a Mi Hazánk elnökét.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Mi lett ezzel a több tízezer emberrel? Elmesélte-e már a saját szavazóinak – mert hát Rétvári Bencének nincsenek saját szavazói...” – kezdett bele Magyar, majd miután valaki a fideszesek közül beszólt, hozzátette, hogy Rétvárinak „ugyanannyira nem voltak saját szavazói, mint Szűcs képviselő úrnak, aki a 215-ik helyen volt a listán, és úgy kellett berángatni”.

Ezután Magyar arról kérdezte Toroczkait, a 2024-ben szabadon engedett embercsempészekről mesélt-e a szavazóinak. Itt elkalandozott, a fideszeseket szekálta: „Botrányos a 220 embercsempész kiengedése, botrányos, hogy egy migránstábort akartak építeni 5 milliárd forintból, botrányos, hogy belehazudtak az emberek szemébe, és botrányos, hogy még most sem tudnak igazat mondani.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai kérdéseire, miszerint milyen változás lesz a migrációs paktum után, azt mondta, nem fognak bejönni a migránsok.

„Mindenféle nemzetbiztonsági vizsgálat nélkül százezer eurókért nem fogunk letelepedési kötvényeket árulni, hogy Rogán Antal vegyen egy új kastélyt, vagy valamelyik ismerőse egy új zebra bőrcsizmát.”

Egyébként egyetért abban Toroczkaival, hogy a migráció kérdéseit helyben kéne kezelni. Aztán megint az Orbán-kormányt ekézte a behozott külföldi vendégmunkások ügyében. Nem fogják végrehajtani a migrációs paktumot, mármint jelen formájában, ígérte. A visegrádi négyek vezetőivel egyeztetni fog erről.