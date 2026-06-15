Magyar Péter a parlamentben: Az a mondat mindennél többet elárul arról, hogyan gondolkodott a Fidesz-kormány a magyar emberekről

POLITIKA

2024. augusztus 30-án Pintér Sándor akkori belügyminiszternek rossz napja volt – legalábbis Magyar Péter szerint, aki a hétfői parlamenti ülésen a napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy ezen a napon egy belügyi egyeztetésen kiderült, hogy „az Orbán-kormány által kiadott feladat”, egy Vitnyéden létrehozandó „migránstábor” nem „azzal a tempóval halad, amit tőle elvártak”. Magyar szerint Pintér Sándor 2024 augusztusában úgy vélekedett, hogy 3 hónap alatt felhúzható lenne a milliárdokból tervezett „migránstábor”.

A miniszterelnök napirend előtt felszólalásában a volt kormány tagjait megszólítva azt mondta, ők „mind ott ültek 2024 nyarán és kora őszén azokon a kormányüléseken, és mind egyetértettek Orbán Viktor azon javaslatával, hogy szembemenve minden ígéretükkel, vállalásukkal és megcáfolva a százmilliárdos hazug kommunikációjukat, migránstábort építsenek az osztrák határ mellett, 3-4 kilométerre Vitnyéd településétől.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar a múlt hét szombatján titkos akkori kormányhatározatok és egyéb dokumentumok alapján beszélt arról, hogy az előző kormány 2024-ben menekülttábort akart létrehozni Vitnyéden.

Orbán Viktor akkor újságíróknak a kongresszus előtt arról beszélt, Magyarországon nincs migránstábor, nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték. Gulyás Gergely arról beszélt, a terv az volt, hogy becsapják az EU-t, Orbán viszont a becsapás helyett a „kitaktikázzuk” szót használta. Magyar most azt mondta, „elég drága trükk lett volna, hiszen 5 milliárd forint közpénz elégetéséről döntöttek”.

Magyar szerint az előző kormány szeptemberben döntött arról, hogy az átalakítani tervezett vitnyédi épületből „kidobják” a kárpátaljai menekülteket, hogy „Brüsszel akarata” szerint „ötszáz migránst” telepítsenek oda.

Magyar azt kérdezte a fideszesektől, hogy nem érzik-e úgy, mondaniuk kellene valamit a magyar embereknek. A miniszterelnök azt mondta, Gulyás hazudott 2024-ben, amikor azt mondta, „nyári diáktábor épül Csermajorban”.

Magyar szerint senki nem hitte el ezt, miközben háromméteres kerítéssel vették körbe a területet, és rendőrökkel őriztették. „Miért titkolták volna a helyiek vezetői elől, hogy egy fantasztikus nyári táborhelyet alakítanak ki a magyar diákoknak?”

A miniszterelnök szerint kizárólag azért nem épülhetett meg a tábor, mert a helyi Tisza-szigetek felhívták a figyelmet a tervekre, mire a párt is beleállt az ellenkezésbe – Magyar ezen okfejtését a fideszesek kinevették. Magyar szerint végül ezért süllyedt el a terv, diáktábor sem épület.

Magyar szerint a nyári kormányülésről készült emlékeztetőben van egy ilyen mondat, „ami mindennél többet elárul arról, hogyan gondolkodott” a magyar kormány a magyar emberekről, hogy az Orbán-kormány megállapította, hogy „2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktus élezni”.

Magyar a fideszes kongresszusról azt mondta, túszul tartják a Fideszt, pedig van benne megújulási szándék.

Migrációs paktum

Magyar szerint a migrációs paktumról is hazudott a Fidesz. Azt mondta, a kormányülések jegyzőkönyveiből kiderül, ki támogatta a migrációs paktumot. 2024 júliusában a kormány nemcsak a vitnyédi táborról tárgyalt, de Bóka János minisztériuma készített előterjesztésről is, ami „a migrációs paktum szabályainak átvételét, átültetését tárgyalja”. (Bóka János parlamenti tudósítónk szerint bólintott a kérdésre, hogy emlékszik-e ilyen előterjesztésre.)

Magyar szerint az előterjesztésben arról volt szó, hogy akár az egész migrációs paktumot átültethetnék. Az előterjesztés további tárgyalásokat sürgetett az Európai Bizottsággal, hogy a 2026 júliusi határidő előtt életbe léptethessék a migrációs paktum bizonyos részeit.

Magyar szerint az Orbán-kormány azon migrációs paktum határidő előtti alkalmazását akarta, amivel jelenleg a Tisza-kormányt vádolták. „A Tisza-kormány nevében azt tudom vállalni, hogy nem fogunk mást mondani, mint amit teszünk” – ígérte Magyar.

Magyar szerint „nemzetegyesítő ügy lehetne az illegális migráció elleni fellépés. Egyet kellene értenünk abban, hogy a magyar államnak joga és kötelessége megvédenie a határait, amelyek egyben Európa határai is.” A miniszterelnök határozott tárgyalást, a magyar érdek képviseletét sürgeti az Európai Unióban.

Gulyás: Azon dolgoztunk, hogy ne kelljen fizetni

A Fidesz részéről Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Magyarországon korábban olyan tranzitzóna-rendszer működött, ami lehetővé tette, hogy a határon döntsenek a menekültek kérelmeiről – ezt a luxemburgi európai bíróság az európai joggal össze nem egyeztethetőnek tartotta. Aztán az Európai Unió Bírósága napi 1 millió euróra bírságolta az országot – Gulyás szerint Magyar Péter korábban kettős mércének és brutális büntetésnek nevezte ezt az ítéletet.

Gulyás szerint a Magyar által idézett kormányüléseken azon dolgoztak, hogy olyan helyzetbe hozzák az Európai Bíróságot, hogy Magyarországnak ne kelljen fizetnie. Gulyás szerint a migrációs paktumnak van egy eleme, ami a korábbi tranzitzóna-rendszert hozta volna vissza – erre vonatkozott a Magyar által említett rész, miszerint a kormány kérte az Európai Bizottságot, hogy ezt a 2026 júliusi határidőnél korábban is bevezethessék.

Gulyás szerint Vitnyéden szeptembertől iskolai oktatás zajlik majd a szóban forgó területen.

Rétvári szerint Magyar Péter márkizayosodik

A KDNP részéről Rétvári Bence egykori belügyi államtitkár szerint nevetséges migrációpártisággal vádolni a Fidesz-KDNP-t, Márki-Zay Péterre emlékezteti. „A mi kormányunk nem migránstábort épített, hanem határkerítést” – mondta Rétvári, aki szerint a migrációs paktum abból indul ki, hogy a migránsok átléphetik az uniós határt, és ott kell kivizsgálni a kérelmüket. Ezután szerinte már nem tudják kitenni őket, ha elutasítják a kérelmet.

„Az volt a vita a Fidesz-KDNP alatt” az Európai Bizottsággal, hogy a rendőrök visszafordíthatják-e azokat, akik nem a határátkelőn, nem okmányokkal kelnek át. Rétvári szerint a migrációs paktum azt várja el a hatóságoktól, hogy segítsenek a személyi adatok felvételében, a formanyomtatványok kitöltésében. Magyar és a tiszás frakció tagjai rendszeresen bekiabálnak a felszólalásba.

Rétvári szerint azért beszél minderről Magyar, mert ő fogja elfogadni a migrációs paktumokat, és szeretné az előző kormányra kenni a felelősséget.

Toroczkai: Csak mi demonstráltunk

Toroczkai László megköszönte Magyar Péternek, hogy felidézték a vitnyédi migránstábor ügyét, mert elmondhatják, hogyan sikerült megakadályozni azt – merthogy a Mi Hazánknak is volt szerepe a dologban. Toroczkai felidézte, hogy egyedül a Mi Hazánk szervezett demonstrációt a helyszínen, miközben a parlamentben az ő arcukba „hazudtak” a képviselők.

A Mi Hazánk elnöke szerint a választókat most az érdekli, hogy a Tisza Párt mit fog tenni a jövőben – merthogy a Fidesz-kormány teljesítményéről már a választáson elmondták. Toroczkai hosszan idéz a migrációs paktumból, amiről a Lakmusz írt nagyon alapos, átfogó cikket. Toroczkai arról beszél, hogy a paktum az Európai Néppárt projektje, aminek tagja a Tisza Párt is. A pártelnök szerint az a kérdés, hogy kell-e migránsok tömegétől félni.

Magyar Péter újabb körben szállt bele az ellenzék szinte minden szereplőjébe, erről külön cikkben számoltunk be.

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