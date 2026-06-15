Nem rendőr többé Hajdu János, a TEK korábbi igazgatója

Sulyok Tamás köztársasági elnök felmentéssel megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát – adta hírül az MTI. A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent határozat szerint a köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára döntött arról, hogy az altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát június 15-ei hatállyal megszünteti.

Hajdu Jánost május 26-án rúgta ki Magyar Péter, pár napja pedig arról is szóltak sajtóhírek, hogy a Terrorelhárítási Központot, azaz a TEK-et „feldarabolják”.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatója Fotó: Bankó Gábor/444

Hajdu a TEK 2010-es megalapítása óta vezette a szervezetet. Korábban Orbán Viktor főtestőre és a Fidesz biztonsági igazgatója volt. Wikipedia oldala szerint a 90-es években kommandósként tizennégy év alatt közel ezer éles akcióban vett részt, társaival összesen kétezer bűnözőt fogott el. Egy ellene indult, felmentéssel végződött vizsgálat után – a vád szerint 2002 júliusában szükségtelenül erőszakoskodott egy gyanúsítottal –, a 2002-es kormányváltást követően leszerelt.

2015-ben azt írtuk, szigorú sasos logójával, páncélba bújtatott marcona kommandósaival és az FPS-videókban bemutatott bevetéseivel félelmetes imázst szeretne sugározni magáról a minden levegővételéről akcióvideót készítő Terrorelhárítási Központ, de a legtöbb magyarnak valahogy mégis inkább inkább mosolyt csalnak a szájára a terrorelhárítóink. Annyira sok volt a bohókás melléfogás, hogy nincs az a gépfegyveres, maszkos elitkommandós, ami ezt ellensúlyozni tudta volna. Össze is gyűjtöttük ezeket ebben a cikkben.