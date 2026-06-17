A Perintfalvi Rita elleni kamupornós lejáratás miatt mehettek házkutatásra a rendőrök Bede Zsolthoz, Orbán igeforrásához

Szerda reggel házkutatást tartottak a rendőrök Bede Zsoltnál, a Vadhajtások oldal gazdájánál. Bede állítása szerint a rendőrök reggel fél hét előtt mentek a lakására, lefoglalták a gépét és a telefonjaikat, és nem engedték meg, hogy ügyvédet hívjon.

A szélsőjobbos uszító-provokáló trash oldal a Fidesz kiszervezett online propagandalapjaként működik évek óta, ahhoz hasonlóan az online világban, ahogy Kubatov verőembereinek szervezték ki a piszkos munkát időnként a való életben is. Orbán Viktor a Vadhajtásokat kedvencének, napi igeforrásának nevezte a választási vereség után Dopemannek adott interjújában.

Bede ugyan a szerdai házkutatásról először azt mondta az erről publikált videójában, hogy a rendőrök nem tudták megmondani neki, miért mentek ki hozzá, de ezután mégis elárulta, hogy azt közölték vele, hogy személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt foglalták le az adathordozóit.

Az eljárás nagy valószínűséggel a Perintfalvi Rita elleni nagyon durva tavalyi lejárató kampánnyal függ össze. A Fidesszel szemben harcosan ellenzéki teológusról akkor szélsőjobbos oldalak azt állították, hogy ő szerepelt egy osztrák extrém pornóban, amihez valójában semmi köze nem volt.

Az ügy után Perintfalvi rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentést Bede ellen, és mint a teológus a Gulyáságyú Médiának mondta, a rendőrségi eljárás ezzel állhat összefüggésben.

„Június 8-án kaptam egy bírósági végzést a Bede Zsolt ellen folyamatban lévő magánvádas büntetőügy kapcsán, amiben az állt, hogy a bíróság »házkutatásra, lefoglalásra, átvizsgálásra, kielemezésre« utasította a rendőrséget. (…) Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a rendőrségi akció az ellenem elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt történt” – mondta az oldalnak Perintfalvi Rita.

„Leírhatatlanul boldog vagyok, hogy a magyar rendőrség és a bíróságok teszik a dolgukat és végre az áldozatok oldalára állnak. Ez bizonyítja azt, hogy újra beköszöntött a jogállam és a törvényesség korszaka. Hálásan köszönöm a BRFK áldozatos munkáját”

– nyilatkozta az eljárás megindulásáról.