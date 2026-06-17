Akár szerb válogatott is lehetne az osztrákok vb-hőse

A foci-vb keddről szerdára virradó éjszakája olyan gólszerzőkről szólt, mint Kylian Mbappé, Lionel Messi vagy Erling Haaland, de az osztrákoknak valamennyiüknél kedvesebb Marko Arnautović.

A válogatott 37 éves csatára csereként beállva lőtt gólt 11-esből, és állította olyan helyzet elé a jordániai védőket, hogy kénytelenek legyenek öngólt szerezni.

Ausztria AUT 3 - 1 Jordánia JOR Vége J csoport R. Schmid 21 ' Y. Alarab 76 ' (ög) M. Arnautović 90+12' A. Olwan 50 ' M. Sabitzer 77 '

A csatár a Crvena zvezdában játszik tavaly óta, addig nem is élt soha Szerbiában. Olyan csapatokban játszott, mint az Inter, a West Ham United, a Stoke vagy a Werder Bremen. Igazi diaszpóra-játékos, Bécsben született ugyan, de mielőtt Belgrádba költözött volna szerb apjának köszönhetően már folyékonyan beszélt szerbül, és szerb ortodox vallásúnak keresztelték. A 2021-es Eb-n Észak-Macedóniának lőtt gólját pedig ezekkel a szavakkal ünnepelte: „Basszátok meg az albán anyátokat!”. Ezek a gondolatok egy ízig-vérig osztrák fejben aligha fogalmazódtak volna meg. A szerb futballszövetség, ha húsz évvel ezelőtt időben észbe kap, „leigazolhatta” volna Arnautovićot.

Tavaly nyáron hősként fogadták a Zvezda drukkerei, végül felemás idényt zárt. Sérülésekkel bajlódott, harminckét meccsen mindössze 10 gólt szerzett, ami édeskevés a 2,5 millió eurós éves fizetéséhez képest. Na meg a 35 éves Aleksandar Kataihoz, a Crvena zvezda magyar felmenőkkel is rendelkező szerb csatárához képest, aki 49 meccsen lőtt 25-öt.

Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

Évek óta középcsatárként játszik, előtte szélső volt, robosztus testfelépítése, agresszív stílusa miatt nem könnyű ellene védekezni.

A délszláv válogatottak közül ezúttal Bosznia-Hercegovina (1-1-et játszottak Kanadával) és az angolok ellen szerda este bemutatkozó Horvátország jutott ki a vb-re.

De ott van még a vb-n Arnautovićon kívül kilenc játékos, legalábbis ennyit találtam, akik nem saját hazájuk színeiben lépnek pályára, de családjuk az egykori Jugoszlávia területéről származik:

Miloš Degenek (ausztrál, knini szerb szülők, APOEL, középhátvéd)

Ajdin Hrustic (ausztrál, apai ágon bosnyák, Almelo, középpályás)

Christian Pulisic (amerikai, horvát nagypapa, Milan, szélső)

Aleksandar Pavlović (német, szerb apa, Bayern, védekező kp)

Marko Stamenić (új-zélandi, szerb apa, Swansea, kp)

Saša Kalajdžić (osztrák, szerb, LASK, csatár)

Dejan Ljubičić (osztrák, boszniai horvát szülők, kp)

Granit Xhaka (svájci, koszovói albán szülők, védkező kp)

Ardon Jashari (svájci, észak-macedóniai albán szülők)

A jugoszláv diaszpóra-válogatott csapatkapitánya a horvát származású Tony Popovic lehetne.