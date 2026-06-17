Foci-Vb 2026
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Akár szerb válogatott is lehetne az osztrákok vb-hőse

sport

A foci-vb keddről szerdára virradó éjszakája olyan gólszerzőkről szólt, mint Kylian Mbappé, Lionel Messi vagy Erling Haaland, de az osztrákoknak valamennyiüknél kedvesebb Marko Arnautović.

A válogatott 37 éves csatára csereként beállva lőtt gólt 11-esből, és állította olyan helyzet elé a jordániai védőket, hogy kénytelenek legyenek öngólt szerezni.

Ausztria AUT
3 - 1
Jordánia JOR
Vége J csoport
R. Schmid 21'
Y. Alarab 76' (ög)
M. Arnautović 90+12'
A. Olwan 50'
M. Sabitzer 77'

A csatár a Crvena zvezdában játszik tavaly óta, addig nem is élt soha Szerbiában. Olyan csapatokban játszott, mint az Inter, a West Ham United, a Stoke vagy a Werder Bremen. Igazi diaszpóra-játékos, Bécsben született ugyan, de mielőtt Belgrádba költözött volna szerb apjának köszönhetően már folyékonyan beszélt szerbül, és szerb ortodox vallásúnak keresztelték. A 2021-es Eb-n Észak-Macedóniának lőtt gólját pedig ezekkel a szavakkal ünnepelte: „Basszátok meg az albán anyátokat!”. Ezek a gondolatok egy ízig-vérig osztrák fejben aligha fogalmazódtak volna meg. A szerb futballszövetség, ha húsz évvel ezelőtt időben észbe kap, „leigazolhatta” volna Arnautovićot.

Tavaly nyáron hősként fogadták a Zvezda drukkerei, végül felemás idényt zárt. Sérülésekkel bajlódott, harminckét meccsen mindössze 10 gólt szerzett, ami édeskevés a 2,5 millió eurós éves fizetéséhez képest. Na meg a 35 éves Aleksandar Kataihoz, a Crvena zvezda magyar felmenőkkel is rendelkező szerb csatárához képest, aki 49 meccsen lőtt 25-öt.

Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

Évek óta középcsatárként játszik, előtte szélső volt, robosztus testfelépítése, agresszív stílusa miatt nem könnyű ellene védekezni.

A délszláv válogatottak közül ezúttal Bosznia-Hercegovina (1-1-et játszottak Kanadával) és az angolok ellen szerda este bemutatkozó Horvátország jutott ki a vb-re.

De ott van még a vb-n Arnautovićon kívül kilenc játékos, legalábbis ennyit találtam, akik nem saját hazájuk színeiben lépnek pályára, de családjuk az egykori Jugoszlávia területéről származik:

  • Miloš Degenek (ausztrál, knini szerb szülők, APOEL, középhátvéd)
  • Ajdin Hrustic (ausztrál, apai ágon bosnyák, Almelo, középpályás)
  • Christian Pulisic (amerikai, horvát nagypapa, Milan, szélső)
  • Aleksandar Pavlović (német, szerb apa, Bayern, védekező kp)
  • Marko Stamenić (új-zélandi, szerb apa, Swansea, kp)
  • Saša Kalajdžić (osztrák, szerb, LASK, csatár)
  • Dejan Ljubičić (osztrák, boszniai horvát szülők, kp)
  • Granit Xhaka (svájci, koszovói albán szülők, védkező kp)
  • Ardon Jashari (svájci, észak-macedóniai albán szülők)

A jugoszláv diaszpóra-válogatott csapatkapitánya a horvát származású Tony Popovic lehetne.

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