Akár szerb válogatott is lehetne az osztrákok vb-hőse

A foci-vb keddről szerdára virradó éjszakája olyan gólszerzőkről szólt, mint Kylian Mbappé, Lionel Messi vagy Erling Haaland, de az osztrákoknak valamennyiüknél kedvesebb Marko Arnautović.
A válogatott 37 éves csatára csereként beállva lőtt gólt 11-esből, és állította olyan helyzet elé a jordániai védőket, hogy kénytelenek legyenek öngólt szerezni.
A csatár a Crvena zvezdában játszik tavaly óta, addig nem is élt soha Szerbiában. Olyan csapatokban játszott, mint az Inter, a West Ham United, a Stoke vagy a Werder Bremen. Igazi diaszpóra-játékos, Bécsben született ugyan, de mielőtt Belgrádba költözött volna szerb apjának köszönhetően már folyékonyan beszélt szerbül, és szerb ortodox vallásúnak keresztelték. A 2021-es Eb-n Észak-Macedóniának lőtt gólját pedig ezekkel a szavakkal ünnepelte: „Basszátok meg az albán anyátokat!”. Ezek a gondolatok egy ízig-vérig osztrák fejben aligha fogalmazódtak volna meg. A szerb futballszövetség, ha húsz évvel ezelőtt időben észbe kap, „leigazolhatta” volna Arnautovićot.
Tavaly nyáron hősként fogadták a Zvezda drukkerei, végül felemás idényt zárt. Sérülésekkel bajlódott, harminckét meccsen mindössze 10 gólt szerzett, ami édeskevés a 2,5 millió eurós éves fizetéséhez képest. Na meg a 35 éves Aleksandar Kataihoz, a Crvena zvezda magyar felmenőkkel is rendelkező szerb csatárához képest, aki 49 meccsen lőtt 25-öt.
Évek óta középcsatárként játszik, előtte szélső volt, robosztus testfelépítése, agresszív stílusa miatt nem könnyű ellene védekezni.
A délszláv válogatottak közül ezúttal Bosznia-Hercegovina (1-1-et játszottak Kanadával) és az angolok ellen szerda este bemutatkozó Horvátország jutott ki a vb-re.
De ott van még a vb-n Arnautovićon kívül kilenc játékos, legalábbis ennyit találtam, akik nem saját hazájuk színeiben lépnek pályára, de családjuk az egykori Jugoszlávia területéről származik:
A jugoszláv diaszpóra-válogatott csapatkapitánya a horvát származású Tony Popovic lehetne.
Szerintük nem volt méltó a futball szellemiségéhez.
Messi Zinedine Zidane fiának lőtte a góljait.
5 francia, 3 holland és 2-2 portugál, spanyol és belga válogatottnyi focista lesz ott az idei vébén. A 2022-ben elődöntős marokkóiak a hazacsábítás legnagyobb mesterei, de most már Curacaótól Irakig minden sok bevándorlót kibocsátó ország ezzel a taktikával játszik.